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Невизначеність з допомогою Заходу — депутатка попередила про складний період

17 грудня 2023 13:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Невизначеність з допомогою Заходу — депутатка попередила про складний період
Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. Фото: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна вже на шляху отримання фінансової допомоги від Євросоюзу. Однак існують ризики затримки першого грошового траншу для країни.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

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Коли Україна зможе отримати перший транш від ЄС

"У січні має відбутися саміт голів країн — членів Європейського Союзу, які мають ухвалити рішення про те, що Україна стає частиною семирічного бюджету ЄС. Відповідно, запускається програма Ukraine Facility, до якої ми складаємо план реформ. Україна отримуватиме транші допомоги напряму до державного бюджету після виконання умов цього плану", — вказала Підласа.

Депутатка переконана, що Євросоюз виділить пакет допомоги, а Європейська рада ухвалить рішення про надання Україні грошового траншу. Однак, після підтвердження постачання допомоги, за словами Підласи, перший квартал може стати складним.

"Основне питання полягає в тому, коли ми зможемо отримати перший транш. У нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування всіх міжнародних партнерів ще не надходить, тому ми розраховуємо, що ЄС якомога швидше ухвалить питання про надання бюджетної підтримки Україні. Якщо це відбудеться в січні, то це буде ідеально для нас", — підкреслила депутатка.

Нагадаємо, Ісландія готує для України програму довгострокової фінансової підтримки. Такі рішення були прийняті внаслідок саміту з країнами Північної Європи.

Додамо, лідери Європейського Союзу сподіваються узгодити надання фінансової допомоги Україні на 50 млрд євро на початку наступного року. Вони сподіваються здолати протидію Угорщини з цього питання.

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