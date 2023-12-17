Неопределенность с помощью Запада — депутат предупредила о сложном периоде

Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Подласа. Фото: rada.gov.ua

Украина уже на пути получения финансовой помощи от Евросоюза. Однако существуют риски задержки первого денежного транша для страны.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Читайте также:

Когда Украина сможет получить первый транш от ЕС

"В январе должен состояться саммит глав стран — членов Европейского Союза, которые должны принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС. Соответственно, запускается программа Ukraine Facility, в которую мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в государственный бюджет после выполнения условий этого плана", — указала Пидласа.

Депутат убеждена, что Евросоюз выделит пакет помощи, а Европейский совет примет решение о предоставлении Украине денежного транша. Однако после подтверждения поставки помощи, по словам Пидласы, первый квартал может стать сложным.

"Основной вопрос состоит в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, это будет идеально для нас", — подчеркнула депутат.

Напомним, Исландия готовит для Украины программу долгосрочной финансовой поддержки. Такие решения были приняты в результате саммита со странами Северной Европы.

Добавим, лидеры Европейского Союза надеются согласовать предоставление финансовой помощи Украине на 50 млрд евро в начале следующего года. Они надеются преодолеть противодействие Венгрии по этому вопросу.