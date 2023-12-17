Неопределенность с помощью Запада — депутат предупредила о сложном периоде
Украина уже на пути получения финансовой помощи от Евросоюза. Однако существуют риски задержки первого денежного транша для страны.
Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
Когда Украина сможет получить первый транш от ЕС
"В январе должен состояться саммит глав стран — членов Европейского Союза, которые должны принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС. Соответственно, запускается программа Ukraine Facility, в которую мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в государственный бюджет после выполнения условий этого плана", — указала Пидласа.
Депутат убеждена, что Евросоюз выделит пакет помощи, а Европейский совет примет решение о предоставлении Украине денежного транша. Однако после подтверждения поставки помощи, по словам Пидласы, первый квартал может стать сложным.
"Основной вопрос состоит в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, это будет идеально для нас", — подчеркнула депутат.
Напомним, Исландия готовит для Украины программу долгосрочной финансовой поддержки. Такие решения были приняты в результате саммита со странами Северной Европы.
Добавим, лидеры Европейского Союза надеются согласовать предоставление финансовой помощи Украине на 50 млрд евро в начале следующего года. Они надеются преодолеть противодействие Венгрии по этому вопросу.
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