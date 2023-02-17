Нідерланди активно допомагають відновлювати енергосектор України

Міністр енергетики України Герман Галущенко та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Міністр енергетики України Герман Галущенко разом із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та міністром зовнішньої торгівлі та співпраці заради розвитку Нідерландів Лісьє Схрейнемахер відвідали одну з українських теплоелектростанцій, яка постраждала від російських ракетних атак. Під час візиту гості побачили наслідки руйнувань після обстрілу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Іноземні гості відвідали теплоелектростанції

"Під час візиту іноземні гості ознайомилися з наслідками руйнувань, понесених енергетичним об'єктом, а також ходом відновлювальних робіт, які продовжуються на ТЕС та проводяться з використанням обладнання, наданого нідерландською стороною", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Нідерланди багато в чому допомагають Україні ремонтувати об'єкти, що постраждали.

"Дякую за кошти, виділені через Світовий банк та ЄБРР, а також 300 тонн енергетичного обладнання та матеріалів, що надійшли українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт" — уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення щодо надання Києву сучасних бойових машин.