Нідерланди активно допомагають відновлювати енергосектор України

Нідерланди активно допомагають поновлювати енергосектор України, — Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко разом із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та міністром зовнішньої торгівлі та співпраці заради розвитку Нідерландів Лісьє Схрейнемахер відвідали одну з українських теплоелектростанцій, яка постраждала від російських ракетних атак. Під час візиту гості побачили наслідки руйнувань після обстрілу.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
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Іноземні гості відвідали теплоелектростанції
"Під час візиту іноземні гості ознайомилися з наслідками руйнувань, понесених енергетичним об'єктом, а також ходом відновлювальних робіт, які продовжуються на ТЕС та проводяться з використанням обладнання, наданого нідерландською стороною", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Нідерланди багато в чому допомагають Україні ремонтувати об'єкти, що постраждали.
"Дякую за кошти, виділені через Світовий банк та ЄБРР, а також 300 тонн енергетичного обладнання та матеріалів, що надійшли українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт" — уточнюється в повідомленні.
Нагадаємо, що Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення щодо надання Києву сучасних бойових машин.