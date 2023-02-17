Нидерланды активно помогают восстанавливать энергосектор Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и министром внешней торговли и сотрудничества ради развития Нидерландов Лисье Схрейнемахер посетили одну из украинских теплоэлектростанций, пострадавшую от российских ракетных атак. Во время визита гости увидели последствия разрушений после обстрелов.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Иностранные гости посетили теплоэлектростанции

"Во время визита иностранные гости ознакомились с последствиями разрушений, понесенных энергетическим объектом, а также ходом восстановительных работ, которые продолжаются на ТЭС и проводятся с использованием оборудования, предоставленного нидерландской стороной", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Нидерланды во многом помогают Украине ремонтировать пострадавшие объекты.

"Благодарим за средства, выделенные через Всемирный банк и ЕБРР, а также 300 тонн энергетического оборудования и материалов, поступивших украинским энергетикам для проведения восстановительных работ", — уточняется в сообщении.

Напомним, что Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.