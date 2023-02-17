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Нидерланды активно помогают восстанавливать энергосектор Украины, — Галущенко

17 февраля 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нидерланды активно помогают восстанавливать энергосектор Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и министром внешней торговли и сотрудничества ради развития Нидерландов Лисье Схрейнемахер посетили одну из украинских теплоэлектростанций, пострадавшую от российских ракетных атак.  Во время визита гости увидели последствия разрушений после обстрелов.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

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"Во время визита иностранные гости ознакомились с последствиями разрушений, понесенных энергетическим объектом, а также ходом восстановительных работ, которые продолжаются на ТЭС и проводятся с использованием оборудования, предоставленного нидерландской стороной", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Нидерланды во многом помогают Украине ремонтировать пострадавшие объекты. 

"Благодарим за средства, выделенные через Всемирный банк и ЕБРР, а также 300 тонн энергетического оборудования и материалов, поступивших украинским энергетикам для проведения восстановительных работ", — уточняется в сообщении.

Минэнерго

Минэнерго

Напомним, что Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.

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