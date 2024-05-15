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Німеччина заморозила російські активи — про яку суму йдеться

15 травня 2024 15:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Німеччині назвали суму заморожених активів РФ
Засідання німецького уряду. Фото: picture alliance/dpa
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Німеччині наразі заморожено російські активи на суму 3,95 мільярда євро. Ця сума включає активи приватних осіб та компаній, які стали об'єктом санкцій після нападу Росії на Україну, а також закордонні активи російського центрального банку.

Про це повідомляє Reuters.

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"На цю суму впливають коливання оцінки", — йдеться в листі Міністерства фінансів Німеччини, адресованому політику Вільної демократичної партії Німеччини Маркусу Хербранду.

У березні 2023 року Міністерство фінансів Німеччини оголосило про замороження російських активів на суму 5,25 мільярда євро. У листі від 10 травня не було наведено точну розбивку цієї суми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, багаті росіяни, що мають бізнес і активи в країнах Євросоюзу, намагаються повернути свої статки в Росію або так звані дружні країни, наприклад в Об'єднані Арабські Емірати. Більшість мільярдерів, які потрапили під санкції, вирішили перевести активи додому.

Ми також писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заморожені російські активи треба витратити на закупівлю зброї для України. Озброєння для українського війська можна закупати не лише в Європі, а по всьому світу.

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Німеччина
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