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Германия заморозила российские активы — о какой сумме идет речь

15 мая 2024 15:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Германии назвали сумму замороженных активов РФ
Заседание немецкого правительства. Фото: picture alliance/dpa
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро. Эта сумма включает активы частных лиц и компаний, ставших объектом санкций после нападения России на Украину, а также зарубежные активы российского центрального банка.

Об этом сообщает Reuters.

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Детальнее о замороженных активах РФ

"На эту сумму влияют колебания оценки", — говорится в письме Министерства финансов Германии, адресованном политику Свободной демократической партии Германии Маркусу Хербранду.

В марте 2023 года Министерство финансов Германии объявило о замораживании российских активов на сумму 5,25 миллиарда евро. В письме от 10 мая не была приведена точная разбивка этой суммы.

Что еще стоит знать

Напомним, богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах Евросоюза, пытаются вернуть свое состояние в Россию или так называемые дружественные страны, например в Объединенные Арабские Эмираты. Большинство попавших под санкции миллиардеров решили перевести активы домой.

Мы также писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что замороженные российские активы следует потратить на закупку оружия для Украины. Вооружение для украинской армии можно закупать не только в Европе, но и во всем мире.

санкции против России
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Германия
деньги
активы

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