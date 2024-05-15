В Германии назвали сумму замороженных активов РФ

Заседание немецкого правительства. Фото: picture alliance/dpa

В Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро. Эта сумма включает активы частных лиц и компаний, ставших объектом санкций после нападения России на Украину, а также зарубежные активы российского центрального банка.

Об этом сообщает Reuters.

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"На эту сумму влияют колебания оценки", — говорится в письме Министерства финансов Германии, адресованном политику Свободной демократической партии Германии Маркусу Хербранду.

В марте 2023 года Министерство финансов Германии объявило о замораживании российских активов на сумму 5,25 миллиарда евро. В письме от 10 мая не была приведена точная разбивка этой суммы.

Что еще стоит знать

Напомним, богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах Евросоюза, пытаются вернуть свое состояние в Россию или так называемые дружественные страны, например в Объединенные Арабские Эмираты. Большинство попавших под санкции миллиардеров решили перевести активы домой.

Мы также писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что замороженные российские активы следует потратить на закупку оружия для Украины. Вооружение для украинской армии можно закупать не только в Европе, но и во всем мире.