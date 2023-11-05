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Німецькі компанії заявили, що Польща навмисно "душить" українську економіку

5 листопада 2023 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німецькі компанії заявили, що Польща навмисно "душить" українську економіку
Вантажівки на українсько-польському кордоні. Фото: Василь Зварич/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німецькі компанії, що працюють в Україні, вважають, що Польща навмисно "душить" український експорт. Минулого місяця вантажівки компанії, яка виробляє автомобільну проводку, чекали на митний огляд у середньому 11 днів і 13 годин, тоді як у серпні між подачею заявки на огляд і проходженням кордону рідко минало понад 5 годин.

Про це повідомляє Spiegel.

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"Якщо швидко не вирішити проблему з кордоном, ми будемо змушені вивести виробництво з України", — сказав член ради директорів німецької компанії Leoni Інго Шпенглер.

За його словами, виробництво в Україні виправдане, тільки якщо продукція може бути поставлена протягом 5-12 днів до Німеччини. Випадок компанії Leoni не єдиний.

Spiegel заявляє дві причини того, що відбувається. По-перше, через закриття експорту через Чорне море більше врожаю зернових експортується через польський кордон, що створює навантаження на польську митницю. По-друге, зберігається сварка між Польщею та Україною.

"На жаль, досвід показує, що Польща вкотре використовує ситуацію на кордоні як засіб тиску", — підкреслює один із німецьких підприємців в Україні.

Німецький журнал називає ситуацію абсурдною, адже Європейський Союз фінансує Україну, а тут підриваються її експортні можливості та зв'язки з Європою. Східний комітет, що представляє інтереси німецьких інвесторів у Східній Європі, "настільки розлючений, що вимагає втручання ЄС".

Нагадаємо, польські перевізники перенесли початок страйків поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 3 на 6 листопада. Блокада спрямовна на те, "щоб мати рівні можливості" з українськими перевізниками. 

Також ми писали, що у Польщі оштрафували українця, який намагався завезти в Польщу тисячі доларів, євро та гривень. Чоловік повинен сплатити 12 тис. злотих (понад 103 тис. грн).

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