Немецкие компании заявили, что Польша намеренно "душит" украинскую экономику

Грузовики на украинско-польской границе. Фото: Василий Зварич/Facebook

Немецкие компании, работающие в Украине, считают, что Польша намеренно "давит" украинский экспорт. В прошлом месяце грузовики компании, которая производит автомобильную проводку, ждали таможенного досмотра в среднем 11 дней и 13 часов, тогда как в августе между подачей заявки на досмотр и прохождением границы редко проходило более 5 часов.

Об этом сообщает Spiegel.

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"Если быстро не решить проблему с границей, мы будем вынуждены вывести производство из Украины", — сказал член совета директоров немецкой компании Leoni Инго Шпенглер.

По его словам, производство в Украине оправдано только если продукция может быть поставлена в течение 5-12 дней в Германию. Случай компании Leoni не единственный.

Spiegel заявляет две причины происходящего. Во-первых, из-за закрытия экспорта через Черное море больше урожая зерновых экспортируется через польскую границу, что создает нагрузку на польскую таможню. Во-вторых, сохраняется ссора между Польшей и Украиной.

"К сожалению, опыт показывает, что Польша в очередной раз использует ситуацию на границе как средство давления", — подчеркивает один из немецких предпринимателей в Украине.

Немецкий журнал называет ситуацию абсурдной, ведь Европейский Союз финансирует Украину, а здесь подрываются ее экспортные возможности и связи с Европой. Восточный комитет, представляющий интересы немецких инвесторов в Восточной Европе, "настолько разъярен, что требует вмешательства ЕС".

Напомним, польские перевозчики перенесли начало забастовок вблизи трех крупнейших автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе с 3 на 6 ноября. Блокада направлена на то, чтобы иметь равные возможности с украинскими перевозчиками.

Также мы писали, что в Польше оштрафовали украинца, пытавшегося ввезти в Польшу тысячи долларов, евро и гривен. Мужчина должен заплатить 12 тыс. злотых (более 103 тыс. грн).