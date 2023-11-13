Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Норвегія надала Україні ще 84 млн євро — на що підуть кошти arrow

Норвегія надала Україні ще 84 млн євро — на що підуть кошти

13 листопада 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Норвегія надала Україні ще 84 млн євро — на що підуть кошти
Уряд Норвегії. Ілюстративне фото: Magnus Fröderberg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Норвегія виділила для України додаткові 84 мільйони євро на гуманітарну допомогу. Кошти були надані через профільні організації Норвегії. 

Про це повідомили у комюніке МЗС Норвегії.

Читайте також:

Від кого надійде допомога

В столиці країни Осло вирішили надати один мільярд крон, тобто приблизно 84 мільйони євро на гуманітарну підтримку для громадян України через організацію Червоний Хрест у Норвегії.

Також ця допомога надійде нашій країні завдяки:

  • Раді у справах біженців та її проєкт NORCAP,
  • Norwegian Church Aid,
  • Norwegian People's Aid,
  • Caritas Norway,
  • Save the Children.

Кошти виділяють з багаторічної норвезької програми, яка підтримує Україну, Nansen.

Куди спрямують кошти від Норвегії

Зазначається, що ці гроші буде спрямовано людям, які втратили житло через війну. Крім того, їх виділять на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку та на захист мирних жителів країни.

Варто додати, що з початку повномасштабного вторгнення уряд Норвегії надав Україні понад 
4,5 млрд крон на гуманітарну допомогу та українських біженців. 

Нагадаємо, українські біженці продовжують отримувати соціальні виплати у багатьох країнах Європи. Найбільше українцям платять у Бельгії — 1140 євро (45 429 грн) на дорослого.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі