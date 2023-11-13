Норвегія надала Україні ще 84 млн євро — на що підуть кошти

Уряд Норвегії. Ілюстративне фото: Magnus Fröderberg

Норвегія виділила для України додаткові 84 мільйони євро на гуманітарну допомогу. Кошти були надані через профільні організації Норвегії.

Про це повідомили у комюніке МЗС Норвегії.

Читайте також:

Від кого надійде допомога

В столиці країни Осло вирішили надати один мільярд крон, тобто приблизно 84 мільйони євро на гуманітарну підтримку для громадян України через організацію Червоний Хрест у Норвегії.

Також ця допомога надійде нашій країні завдяки:

Раді у справах біженців та її проєкт NORCAP,

Norwegian Church Aid,

Norwegian People's Aid,

Caritas Norway,

Save the Children.

Кошти виділяють з багаторічної норвезької програми, яка підтримує Україну, Nansen.

Куди спрямують кошти від Норвегії

Зазначається, що ці гроші буде спрямовано людям, які втратили житло через війну. Крім того, їх виділять на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку та на захист мирних жителів країни.

Варто додати, що з початку повномасштабного вторгнення уряд Норвегії надав Україні понад

4,5 млрд крон на гуманітарну допомогу та українських біженців.

Нагадаємо, українські біженці продовжують отримувати соціальні виплати у багатьох країнах Європи. Найбільше українцям платять у Бельгії — 1140 євро (45 429 грн) на дорослого.