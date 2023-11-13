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Норвегия предоставила Украине еще 84 млн евро — на что пойдут средства

13 ноября 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Норвегия предоставила Украине еще 84 млн евро — на что пойдут средства
Правительство Норвегии. Иллюстративное фото: Magnus Fröderberg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Норвегия выделила для Украины дополнительные 84 миллиона евро на гуманитарную помощь. Денежные средства были предоставлены через профильные организации Норвегии.

Об этом сообщили в коммюнике МИД Норвегии.

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От кого поступит помощь

В столице страны Осло решили предоставить один миллиард крон, то есть около 84 миллионов евро на гуманитарную поддержку для граждан Украины через организацию Красный Крест в Норвегии.

Также эта помощь поступит нашей стране благодаря:

  • Совету по делам беженцев и его проекту NORCAP,
  • Norwegian Church Aid,
  • Norwegian People's Aid,
  • Caritas Norway,
  • Save the Children.

Средства выделяют из многолетней норвежской программы, которыя поддерживает Украину, Nansen.

Куда направят средства от Норвегии

Отмечается, что эти деньги будут направлены людям, которые потеряли жилье из-за войны. Кроме того, их выделят на образование, медицинские услуги, психологическую поддержку и защиту мирных жителей страны.

Стоит добавить, что с начала полномасштабного вторжения правительство Норвегии предоставило Украине больше
4,5 млрд крон на гуманитарную помощь и украинских беженцев.

Напомним, украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.

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