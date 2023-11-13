Норвегия предоставила Украине еще 84 млн евро — на что пойдут средства
Норвегия выделила для Украины дополнительные 84 миллиона евро на гуманитарную помощь. Денежные средства были предоставлены через профильные организации Норвегии.
Об этом сообщили в коммюнике МИД Норвегии.
От кого поступит помощь
В столице страны Осло решили предоставить один миллиард крон, то есть около 84 миллионов евро на гуманитарную поддержку для граждан Украины через организацию Красный Крест в Норвегии.
Также эта помощь поступит нашей стране благодаря:
- Совету по делам беженцев и его проекту NORCAP,
- Norwegian Church Aid,
- Norwegian People's Aid,
- Caritas Norway,
- Save the Children.
Средства выделяют из многолетней норвежской программы, которыя поддерживает Украину, Nansen.
Куда направят средства от Норвегии
Отмечается, что эти деньги будут направлены людям, которые потеряли жилье из-за войны. Кроме того, их выделят на образование, медицинские услуги, психологическую поддержку и защиту мирных жителей страны.
Стоит добавить, что с начала полномасштабного вторжения правительство Норвегии предоставило Украине больше
4,5 млрд крон на гуманитарную помощь и украинских беженцев.
Напомним, украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.
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