Норвегия предоставила Украине еще 84 млн евро — на что пойдут средства

Правительство Норвегии. Иллюстративное фото: Magnus Fröderberg

Норвегия выделила для Украины дополнительные 84 миллиона евро на гуманитарную помощь. Денежные средства были предоставлены через профильные организации Норвегии.

Об этом сообщили в коммюнике МИД Норвегии.

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От кого поступит помощь

В столице страны Осло решили предоставить один миллиард крон, то есть около 84 миллионов евро на гуманитарную поддержку для граждан Украины через организацию Красный Крест в Норвегии.

Также эта помощь поступит нашей стране благодаря:

Совету по делам беженцев и его проекту NORCAP,

Norwegian Church Aid,

Norwegian People's Aid,

Caritas Norway,

Save the Children.

Средства выделяют из многолетней норвежской программы, которыя поддерживает Украину, Nansen.

Куда направят средства от Норвегии

Отмечается, что эти деньги будут направлены людям, которые потеряли жилье из-за войны. Кроме того, их выделят на образование, медицинские услуги, психологическую поддержку и защиту мирных жителей страны.

Стоит добавить, что с начала полномасштабного вторжения правительство Норвегии предоставило Украине больше

4,5 млрд крон на гуманитарную помощь и украинских беженцев.

Напомним, украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.