Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нова пошта виплатить компенсації клієнтам через обстріл РФ відділень в Одесі arrow

Нова пошта виплатить компенсації клієнтам через обстріл РФ відділень в Одесі

2 травня 2024 09:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта компенсує клієнтам втрати через обстріл РФ
Наслідки обстрілу Нової пошти. Фото: t.me/odeskaODA
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська логістична компанія "Нова пошта" покриє втрати клієнтів через пошкодження посилок внаслідок балістичного обстрілу Одеси 1 травня 2024 року. Компенсації обіцяють виплатити сотням громадян.

У цьому запевнив співвласник групи компаній Nova Володимир Поперешнюк у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Втрати посилок Нової пошти через обстріл Одеси

Поперешнюк розповів, що за попередніми оцінками, йдеться про втрату близько 900 посилок.

Кошти почнуть виплачувати клієнтам компанії негайно, починаючи з 2 травня.

"За попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсацію клієнтам і проєкт із відновлення приміщення", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що у результаті чергового ракетного обстрілу Росією Одеси було пошкоджено депо-1 та вантажне відділення пошти №4.

Також уточнив, що в момент ворожої атаки по об'єктах компанії на зміні працювало 18 співробітників. Ніхто з працівників не постраждав.

 

Нова пошта компенсації
Джерело: Fb Володимира Поперешнюка

Більше про обстріл Одеси

Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі на тлі оголошеної тривоги через загрозу застосування балістики у місті пролунали кілька потужних вибухів. Згодом стало відомо про влучання в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Раніше ми писали, що російські загарбники почали бити по Одесі балістичними ракетами, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення. Виправити цю ситуацію можна лише за допомогою посилення систем протиповітряної оборони.

росія
гроші
Нова пошта
обстріли
компенсація
пошта
бізнес
посилки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри