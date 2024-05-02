Нова пошта компенсує клієнтам втрати через обстріл РФ

Наслідки обстрілу Нової пошти. Фото: t.me/odeskaODA

Українська логістична компанія "Нова пошта" покриє втрати клієнтів через пошкодження посилок внаслідок балістичного обстрілу Одеси 1 травня 2024 року. Компенсації обіцяють виплатити сотням громадян.

У цьому запевнив співвласник групи компаній Nova Володимир Поперешнюк у соцмережі Facebook.

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Втрати посилок Нової пошти через обстріл Одеси

Поперешнюк розповів, що за попередніми оцінками, йдеться про втрату близько 900 посилок.

Кошти почнуть виплачувати клієнтам компанії негайно, починаючи з 2 травня.

"За попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсацію клієнтам і проєкт із відновлення приміщення", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що у результаті чергового ракетного обстрілу Росією Одеси було пошкоджено депо-1 та вантажне відділення пошти №4.

Також уточнив, що в момент ворожої атаки по об'єктах компанії на зміні працювало 18 співробітників. Ніхто з працівників не постраждав.

Джерело: Fb Володимира Поперешнюка

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Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі на тлі оголошеної тривоги через загрозу застосування балістики у місті пролунали кілька потужних вибухів. Згодом стало відомо про влучання в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Раніше ми писали, що російські загарбники почали бити по Одесі балістичними ракетами, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення. Виправити цю ситуацію можна лише за допомогою посилення систем протиповітряної оборони.