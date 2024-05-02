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Новая почта выплатит компенсации клиентам из-за обстрела РФ отделений в Одессе

2 мая 2024 09:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта компенсирует клиентам потери из-за обстрела РФ
Последствия обстрела Новой почты Фото: t.me/odeskaODA
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинская логистическая компания "Новая почта" возместит потери клиентов из-за повреждения посылок в результате баллистического обстрела Одессы 1 мая 2024 года. Компенсации обещают выплатить сотням граждан.

В этом заверил совладелец группы компаний Nova Владимир Поперешнюк в соцсети Facebook.

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Потери посылок Новой почты из-за обстрела Одессы

Поперешнюк рассказал, что, по предварительным оценкам, речь идет о потере около 900 посылок.

Средства начнут выплачивать клиентам компании немедленно, начиная со 2 мая.

"По предварительным данным, пострадало около 900 отправлений. Завтра начинаем компенсацию клиентам и проект по восстановлению помещения", — говорится в сообщении.

Он отметил, что в результате очередного ракетного обстрела Россией Одессы были повреждены депо-1 и грузовое отделение почты №4.

Также уточнил, что в момент вражеской атаки по объектам компании на смене работало 18 сотрудников. Никто из работников не пострадал.

 

Новая почта компенсации
Источник: Fb Владимира Поперешнюка

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Напомним, вечером 1 мая в Одессе на фоне объявленной тревоги из-за угрозы применения баллистики в городе прогремели несколько мощных взрывов. Впоследствии стало известно о попадании в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".

Ранее мы писали, что российские захватчики начали бить по Одессе баллистическими ракетами, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения. Исправить эту ситуацию можно только посредством усиления систем противовоздушной обороны.

россия
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Новая почта
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