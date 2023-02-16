Новенький Boeing 747 розберуть на металобрухт — яка причина

Літак списали після 16 польотів

Новенький Boeing 747, сконфігурований як приватний VIP-реактивний літак, розберуть на металобрухт після 30 годин служби своїх єдиних 16 рейсів. На нього не знайшлося нового власника.

Про це повідомляє CNN.

Чому списали літак

Зазначається, що літак був призначений для королівської сім’ї Саудівської Аравії та майже десять років простояв на землі в євроаеропорті Базель-Мюлуз-Фрайбург, розташованому на кордоні між Францією, Швейцарією та Німеччиною.

Там планували оснастити його розкішним інтер’єром, проте цього не сталося, адже не вдалося знайти нового покупця, а підтримка його у належному стані — дуже дорога. Тому відправили в аеропарк Pinal Airpark в Арізоні — сховище літаків, де зняті з експлуатації літаки розбирають на запчастини.

Літак для королівської сім'ї

Літак був призначений для уряду Саудівської Аравії, а саме для наслідного принца Султана бін Абдулазіза Аль-Сауда, проте він помер у 2011 році, за кілька місяців до запланованої доставки. Літак, якому присвоїли обов’язковий реєстраційний код — N458BJ — перший політ здійснив у травні 2012-го для випробувань, а офіційно передали у червні 2012 року.

Особливості літака BBJ

Відомо, що цей літак BBJ (Boeing Business Jet) — сильно модифікованих версій лайнерів Boeing, призначених для урядів і корпоративних клієнтів. Його дальність польоту — понад 10 тисяч миль, простір салону — близько 5 тисяч квадратних футів. Тому йому немає рівних серед інших літаків бізнес-класу.

Ще це найдосконаліша модель Boeing 747 з коли-небудь вироблених — варіант 747-8 — який вперше здійснив політ у 2010 році, але не мав комерційного успіху через дорогу експлуатацію. Останній, доставлений вантажному оператору Atlas Air на початку 2023 року, ознаменував кінець історії виробництва 747, хоча цей варіант все ще має майбутнє в центрі уваги: два 747-8 наразі перетворюються на наступні літаки Air Force One.

Як зауважує CNN, на сьогодні компанія Boeing продала понад 250 літаків BBJ, переважна більшість із них — 737, які мають ширшу привабливість на ринку.

Нагадаємо, на курортному острові Балі відкрили унікальний готель на базі списаного літака "Боїнг-737". Ціна ночі на такій віллі стартує із 7 тисяч доларів.