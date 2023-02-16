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Новенький Boeing 747 разберут на металлолом: в чем причина

16 февраля 2023 08:42
lis.jpg - Ксения Лисновская
Новенький Boeing 747 разберут на металлолом — какая причина
Самолет списали после 16 полетов
lis.jpg - Ксения Лисновская

Новенький Boeing 747, сконфигурированный как приватный VIP-реактивный самолет, разберут на металлолом после 30 часов службы своих единственных 16 рейсов. На него не нашлось нового владельца.

Об этом сообщает CNN.

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Почему списали самолет

Отмечается, что самолет предназначен для королевской семьи Саудовской Аравии и почти десять лет простоял на земле в евроаэропорте Базель-Мюлуз-Фрайбург, расположенном на границе между Францией, Швейцарией и Германией.

Там планировали оснастить его роскошным интерьером, однако этого не произошло, ведь не удалось найти нового покупателя, а поддержка его в надлежащем состоянии очень дорогая. Поэтому его отправили в аэропарк Pinal Airpark в Аризоне — хранилище самолетов, где снятые с эксплуатации самолеты разбирают на запчасти.

Самолет для королевской семьи

Самолет был назначен для правительства Саудовской Аравии, а именно для наследного принца Султана бин Абдулазиза Аль-Сауда, однако умер в 2011 году, за несколько месяцев до запланированной доставки. Самолет, которому присвоили обязательный регистрационный код — N458BJ — первый полет совершил в мае 2012 для испытаний, а официально передали в июне 2012 года.

Особенности самолета BBJ

Известно, что этот самолет BBJ (Boeing Business Jet) — сильно модифицированных версий лайнеров Boeing, предназначенных для правительств и корпоративных клиентов. Его дальность полета — более 10 тысяч миль, пространство салона — около 5 тысяч квадратных футов. Потому ему нет равных среди других самолетов бизнес-класса.

Еще это самая совершенная модель Boeing 747 из когда-либо произведенных — вариант 747-8 — впервые совершивший полет в 2010 году, но не имевший коммерческого успеха из-за дорогостоящей эксплуатации. Последний, доставленный грузовому оператору Atlas Air в начале 2023 года, ознаменовал конец истории производства 747, хотя этот вариант все еще имеет будущее в центре внимания: два 747-8 сейчас превращаются в следующие самолеты Air Force One.

Как отмечает CNN, на сегодняшний день компания Boeing продала более 250 самолетов BBJ, подавляющее большинство из них — 737, имеющих более широкую привлекательность на рынке.

Напомним, на курортном острове Бали открыли уникальную гостиницу на базе списанного самолета "Боинг-737". Цена ночи на такой вилле стартует с 7 тысяч долларов.

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