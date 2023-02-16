Новенький Boeing 747 разберут на металлолом — какая причина

Самолет списали после 16 полетов

Новенький Boeing 747, сконфигурированный как приватный VIP-реактивный самолет, разберут на металлолом после 30 часов службы своих единственных 16 рейсов. На него не нашлось нового владельца.

Об этом сообщает CNN.

Почему списали самолет

Отмечается, что самолет предназначен для королевской семьи Саудовской Аравии и почти десять лет простоял на земле в евроаэропорте Базель-Мюлуз-Фрайбург, расположенном на границе между Францией, Швейцарией и Германией.

Там планировали оснастить его роскошным интерьером, однако этого не произошло, ведь не удалось найти нового покупателя, а поддержка его в надлежащем состоянии очень дорогая. Поэтому его отправили в аэропарк Pinal Airpark в Аризоне — хранилище самолетов, где снятые с эксплуатации самолеты разбирают на запчасти.

Самолет для королевской семьи

Самолет был назначен для правительства Саудовской Аравии, а именно для наследного принца Султана бин Абдулазиза Аль-Сауда, однако умер в 2011 году, за несколько месяцев до запланированной доставки. Самолет, которому присвоили обязательный регистрационный код — N458BJ — первый полет совершил в мае 2012 для испытаний, а официально передали в июне 2012 года.

Особенности самолета BBJ

Известно, что этот самолет BBJ (Boeing Business Jet) — сильно модифицированных версий лайнеров Boeing, предназначенных для правительств и корпоративных клиентов. Его дальность полета — более 10 тысяч миль, пространство салона — около 5 тысяч квадратных футов. Потому ему нет равных среди других самолетов бизнес-класса.

Еще это самая совершенная модель Boeing 747 из когда-либо произведенных — вариант 747-8 — впервые совершивший полет в 2010 году, но не имевший коммерческого успеха из-за дорогостоящей эксплуатации. Последний, доставленный грузовому оператору Atlas Air в начале 2023 года, ознаменовал конец истории производства 747, хотя этот вариант все еще имеет будущее в центре внимания: два 747-8 сейчас превращаются в следующие самолеты Air Force One.

Как отмечает CNN, на сегодняшний день компания Boeing продала более 250 самолетов BBJ, подавляющее большинство из них — 737, имеющих более широкую привлекательность на рынке.

Напомним, на курортном острове Бали открыли уникальную гостиницу на базе списанного самолета "Боинг-737". Цена ночи на такой вилле стартует с 7 тысяч долларов.