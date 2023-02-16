Новенький Boeing 747 разберут на металлолом — какая причина

Новенький Boeing 747 разберут на металлолом: в чем причина
Новенький Boeing 747, сконфигурированный как приватный VIP-реактивный самолет, разберут на металлолом после 30 часов службы своих единственных 16 рейсов. На него не нашлось нового владельца.
Об этом сообщает CNN.
-
Кличко показал главе МИД Канады последствия российских ударов по Киеву
-
Сегодня рф может снова обстрелять Украину, — Гуменюк
-
Селена Гомес, Батлер, Реге Жан Пейд и другие молодые звезды снялись для спецвыпуска Vanity Fair
-
Россияне изобрели новый способ выявления украинских систем ПВО
-
В Киевской области будут слышны взрывы: власти предупреждают о работе саперов
-
Паспорта рф становятся "билетом" для передвижения: оккупанты создают условия тюрьмы
-
"Барселона" — "МЮ", "Шахтер" — "Ренн" и другие матчи Лиги Европы 16 февраля
-
В Луганской области оккупанты начали терроризировать детей, которые не ходят в "российские" школы
-
Летальность в 88% случаев: в Камеруне обнаружили заражение вирусом Марбург
-
Во Львовской области три ракеты попали в объект критической инфраструктуры: что известно
Почему списали самолет
Отмечается, что самолет предназначен для королевской семьи Саудовской Аравии и почти десять лет простоял на земле в евроаэропорте Базель-Мюлуз-Фрайбург, расположенном на границе между Францией, Швейцарией и Германией.
Там планировали оснастить его роскошным интерьером, однако этого не произошло, ведь не удалось найти нового покупателя, а поддержка его в надлежащем состоянии очень дорогая. Поэтому его отправили в аэропарк Pinal Airpark в Аризоне — хранилище самолетов, где снятые с эксплуатации самолеты разбирают на запчасти.
Самолет для королевской семьи
Самолет был назначен для правительства Саудовской Аравии, а именно для наследного принца Султана бин Абдулазиза Аль-Сауда, однако умер в 2011 году, за несколько месяцев до запланированной доставки. Самолет, которому присвоили обязательный регистрационный код — N458BJ — первый полет совершил в мае 2012 для испытаний, а официально передали в июне 2012 года.
Особенности самолета BBJ
Известно, что этот самолет BBJ (Boeing Business Jet) — сильно модифицированных версий лайнеров Boeing, предназначенных для правительств и корпоративных клиентов. Его дальность полета — более 10 тысяч миль, пространство салона — около 5 тысяч квадратных футов. Потому ему нет равных среди других самолетов бизнес-класса.
Еще это самая совершенная модель Boeing 747 из когда-либо произведенных — вариант 747-8 — впервые совершивший полет в 2010 году, но не имевший коммерческого успеха из-за дорогостоящей эксплуатации. Последний, доставленный грузовому оператору Atlas Air в начале 2023 года, ознаменовал конец истории производства 747, хотя этот вариант все еще имеет будущее в центре внимания: два 747-8 сейчас превращаются в следующие самолеты Air Force One.
Как отмечает CNN, на сегодняшний день компания Boeing продала более 250 самолетов BBJ, подавляющее большинство из них — 737, имеющих более широкую привлекательность на рынке.
Напомним, на курортном острове Бали открыли уникальную гостиницу на базе списанного самолета "Боинг-737". Цена ночи на такой вилле стартует с 7 тысяч долларов.