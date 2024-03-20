Які нові повноваження має Антимонопольний комітет України у 2024 році

Обговорення ідей. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримав право на проведення перевірок бізнесу, включаючи доступ до приміщень, здійснення огляду, опломбування, арешт та вилучення майна. Раніше такі повноваження належали виключно правоохоронним органам. Закон, який наділив АМКУ такими повноваженнями, згідно з заявами, захищатиме економічну конкуренцію.

Чого очікувати бізнесу та підприємцям від реформи АМКУ розповіла "Дзеркалу Тижня" керівниця судової практики LCF Law Group Ірина Кобець.

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Які повноваження отримав АМКУ

Згідно з реформою Антимонопольний комітет України набув таких повноважень:

Право доступу до приміщень та місць, де зберігається інформація, що перебуває у володінні чи користуванні бізнесу, включаючи комп'ютери, технічні засоби електронних комунікацій та зберігання інформації, сервери, сейфи, робочі місця працівників та інші аналогічні об'єкти.

Здійснення огляду приміщень та іншої власності бізнесу.

Можливість копіювання чи отримання копій інформації.

Право на арешт чи вилучення предметів, чи носіїв інформації, включаючи оригінальні документи.

Опломбування (опечатування) приміщень, систем електронних комунікацій або місць зберігання інформації таким чином, щоб неможливо було отримати доступ до їхнього вмісту.

Слід зазначити, що АМКУ має право здійснювати зазначені заходи лише після отримання дозволу суду. Причому такий дозвіл видає суддя господарського суду, а не слідчий суддя як у разі досудового розслідування кримінальних справ.

Суд зобов'язаний розглянути звернення АМКУ протягом двох робочих днів з моменту його надходження. При цьому власників бізнесу чи підприємства про подання АМКУ звернення до суду повідомляти не будуть. Згідно із законом, на розгляд питання запрошується лише представник АМКУ.

Рішення суду про дозвіл опубліковується не раніше наступного робочого дня після його ухвалення до виконання. Таким чином, бізнес дізнається про проведення перевірки та про дозволені судом заходи лише після їх фактичного виконання.

Передбачено оскарження рішення суду протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. Однак оскарження рішення не зупиняє його виконання, що означає, що перевірка буде проводитись незалежно від статусу оскарження. Таким чином оскарження фактично відбувається після проведення перевірки.

Чого чекати при перевірці від АМКУ

Перевірка проводиться у робочий час з 8:00 до 18:00. У разі виняткових обставин час перевірки може бути продовжений, але вона має завершитися не пізніше 21:00. Проведення перевірки з 21:00 до 7:00, а також у святкові, неробочі та вихідні дні заборонено.

Графік перевірок може значно відрізнятися від стандартного офісного графіка, тому бізнес повинен підготувати чергових співробітників до можливих перевірок.

Також слід враховувати, що на вимогу представника бізнесу до перевірки має бути залучено адвоката, з яким укладено договір про надання правової допомоги. АМКУ може продовжити перевірку лише у випадку, якщо адвокат не прибув протягом трьох годин. Тому краще перш за все, на початку перевірки від АМКУ, проінформувати про цей факт адвоката. Також слід заздалегідь укласти договір про правову допомогу.

У разі перешкоди проведенню перевірки або для її запобігання можуть бути залучені представники поліції, інших правоохоронних та митних органів. Втім поліцейські, працівники інших правоохоронних та митних органів не мають права втручатися у перевірку.

Після завершення перевірки протягом десяти робочих днів складається акт, до якого можна подати заперечення. Матеріали, докази та інформація, зібрані або вилучені під час перевірки, можуть використовуватися органами АМКУ для виявлення порушень або під час розгляду вже порушених справ.

Що може вилучати АМКУ при перевірці та на яких підставах

Вилучити можуть багато чого: письмові та речові докази, такі як документи, предмети або інші носії інформації, якщо вони можуть бути доказами порушення або джерелами доказів у справах АМКУ. Це може включати як носії інформації, так і продукцію.

Вилучення можливе у таких випадках:

Докази не були надані, і є достатні підстави вважати, що документи, предмети чи інші носії інформації перебувають у певному місці, а на запит АМКУ про надання інформації не було отримано відповіді чи отримано не повну відповідь;

Існує загроза знищення документів, предметів чи інших носіїв інформації.

Ірина Кобець, зазначає, що законодавче формулювання "за наявності хоча б однієї з таких обставин" означає, що попередній запит АМКУ та відсутність відповіді на нього не є абсолютною підставою для вилучення майна. У деяких випадках вилучення майна може бути виконане і без попереднього запиту.

Арешт майна можливий у разі, якщо вилучити докази неможливо: якщо докази не можуть бути транспортовані через свою конструкцію чи інші властивості, або якщо вилучення неможливе чи недоцільне з інших причин.

Накладення арешту на докази включає проведення їхнього опису та оголошення заборони на розпорядження ними, а за необхідності — обмеження права користуватися ними.

Зазначається, що через те, що формулювання підстав арешту майна є широким, судовий контроль при дозволі на такі дії АМКУ буде відігравати ключову роль. Слід також зазначити, що вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи чи інші носії інформації здійснюється за наявності аудіо- або відеозапису таких дій.

Опечатування приміщення може бути здійснено за таких умов:

Відмова представнику АМКУ у доступі до приміщення чи створення інших перешкод;

Достатні підстави вважати, що у приміщенні можуть бути предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть свідчити про порушення чи бути доказами.

Співробітники підприємства зобов'язані забезпечити недоторканність опечатаного приміщення до закінчення терміну, зазначеного у протоколі про опечатування. Доступ до опечатаного приміщення без участі уповноважених працівників АМКУ заборонено.

Важливо зазначити, що конкретні документи, предмети, носії інформації, системи електронних комунікацій та місця зберігання інформації, що підлягають арешту, вилученню чи опечатуванню, мають бути зазначені в ухвалі суду.

Також передбачено тимчасове вилучення або опечатування майна, яке не було зазначено у визначенні. Це можливо, якщо під час перевірки було виявлено додаткові документи, предмети, носії інформації, системи електронних комунікацій та місця зберігання інформації, які не були враховані в ухвалі суду.

У цьому випадку АМКУ має подати клопотання до суду не пізніше наступного робочого дня після тимчасового вилучення або опечатування майна, щоб суд затвердив вилучення чи опечатування.

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