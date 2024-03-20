Какие новые полномочия имеет Антимонопольный комитет Украины в 2024 году

Обсуждение идей. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил право на проведение проверок бизнеса, включая доступ к помещениям, осмотр, опломбирование, арест и изъятие имущества. Ранее подобные полномочия принадлежали исключительно правоохранительным органам. Закон, наделивший АМКУ такими полномочиями, согласно заявлениям, будет защищать экономическую конкуренцию.

Чего ждать бизнесу и предпринимателям от реформы АМКУ рассказала "Зеркалу Недели" руководитель судебной практики LCF Law Group Ирина Кобец.

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Какие полномочия получил АМКУ

Согласно реформе Антимонопольный комитет Украины приобрел такие полномочия:

Право доступа к помещениям и местам, где хранится информация, находящаяся во владении или пользовании бизнеса, включая компьютеры, технические средства электронных коммуникаций и хранение информации, серверы, сейфы, рабочие места работников и другие аналогичные объекты.

Осуществление досмотра помещений и другой собственности бизнеса.

Возможность копирования или получения копий информации.

Право на арест или изъятие предметов или носителей информации, включая оригинальные документы.

Опломбирование (опечатывание) помещений, систем электронных коммуникаций или мест хранения информации таким образом, чтобы невозможно было получить доступ к их содержимому.

Следует отметить, что АМКУ вправе осуществлять указанные меры только после получения разрешения суда. Причем такое разрешение выдает судья хозяйственного суда, а не следственный судья, как в случае досудебного расследования уголовных дел.

Суд обязан рассмотреть обращение АМКУ в течение двух рабочих дней с момента его поступления. При этом владельцев бизнеса или предприятия о предоставлении АМКУ обращения в суд уведомлять не будут. По закону на рассмотрение вопроса приглашается только представитель АМКУ.

Решение суда о разрешении публикуется не ранее следующего рабочего дня после его принятия в исполнение. Таким образом, бизнес узнает о проведении проверки и о разрешенных судом мерах только после их фактического выполнения.

Предусмотрено обжалование решения суда в течение пяти дней со дня получения копии определения. Однако обжалование решения не останавливает его исполнение, что означает, что проверка будет производиться независимо от статуса обжалования. Таким образом, обжалование фактически происходит после проведения проверки.

Чего ждать при проверке от АМКУ

Проверка проводится в рабочее время с 8:00 до 18:00. В случае исключительных обстоятельств время проверки может быть продлено, но оно должно завершиться не позднее 21:00. Проведение проверки с 21.00 до 7.00, а также в праздничные, нерабочие и выходные дни запрещено.

График проверок может существенно отличаться от стандартного офисного графика, поэтому бизнес должен подготовить дежурных сотрудников к возможным проверкам.

Также следует учитывать, что по требованию представителя бизнеса к проверке должен быть привлечен адвокат, с которым заключен договор о предоставлении правовой помощи. АМКУ может продолжить проверку только в том случае, если адвокат не прибыл в течение трех часов. Поэтому лучше, прежде всего, в начале проверки от АМКУ, проинформировать об этом факте адвоката. Также следует заранее заключить договор о правовой помощи.

В случае препятствия проведению проверки или ее предотвращению могут быть привлечены представители полиции, других правоохранительных и таможенных органов. Впрочем, полицейские, работники других правоохранительных и таможенных органов не имеют права вмешиваться в проверку.

После завершения проверки в течение десяти рабочих дней составляется акт, к которому можно подать возражение. Материалы, доказательства и информация, собранные или изъятые при проверке, могут использоваться органами АМКУ для выявления нарушений или при рассмотрении уже возбужденных дел.

Что может изымать АМКУ при проверке и по каким основаниям

Изъять могут многое: письменные и вещественные доказательства, такие как документы, предметы или другие носители информации, если они могут быть доказательствами нарушения или источниками доказательств по делам АМКУ. Это может включать как носители информации, так и продукцию.

Изъятие возможно в следующих случаях:

Доказательства не были предоставлены, и есть достаточные основания полагать, что документы, предметы или другие носители информации находятся в определенном месте, а по запросу АМКУ о предоставлении информации не был получен ответ или получен не полный ответ;

Есть угроза уничтожения документов, предметов или других носителей информации.

Ирина Кобец отмечает, что законодательная формулировка "при наличии хотя бы одного из таких обстоятельств" означает, что предварительный запрос АМКУ и отсутствие ответа на него не являются абсолютным основанием для изъятия имущества. В некоторых случаях изъятие имущества может быть выполнено и без предварительного запроса.

Арест имущества возможен в случае, если изъять доказательства невозможно: если доказательства не могут быть транспортированы из-за конструкции или других свойств, или если изъятие невозможно или нецелесообразно по другим причинам.

Наложение ареста на доказательства включает в себя проведение их описания и объявления запрета на распоряжение ими, а при необходимости ограничение права пользоваться ими.

Отмечается, что из-за того, что формулировка оснований ареста имущества широк, судебный контроль при разрешении на такие действия АМКУ будет играть ключевую роль. Следует отметить, что изъятие или наложение ареста на имущество, предметы, документы или другие носители информации осуществляется при наличии аудио- или видеозаписи таких действий.

Опечатка помещения может быть произведена в следующих условиях:

Отказ представителю АМКУ в доступе к помещению или других препятствий;

Достаточные основания полагать, что в помещении могут быть предметы, документы или другие носители информации, которые могут свидетельствовать о нарушении или доказательствах.

Сотрудники предприятия обязаны обеспечить неприкосновенность опечатанного помещения до истечения срока, указанного в протоколе об опечатке. Доступ в опечатанное помещение без участия уполномоченных работников АМКУ запрещен.

Важно отметить, что конкретные документы, предметы, носители информации, системы электронных коммуникаций и места хранения информации, подлежащие аресту, изъятию или опечатке должны быть указаны в определении суда.

Также предусмотрено временное изъятие или опечатка имущества, которое не было указано в определении. Это возможно, если в ходе проверки были обнаружены дополнительные документы, предметы, носители информации, системы электронных коммуникаций и места хранения информации, которые не были учтены в определении суда.

В этом случае АМКУ должно подать ходатайство в суд не позднее следующего рабочего дня после временного изъятия или опечатки имущества, чтобы суд утвердил изъятие или опечатку.

Напомним, мы писали, как относятся украинцы к расследованиям о деятельности бизнеса. Мнения украинцев на этот счет очень сильно отличаются, поскольку в обществе нет общего консенсуса по поводу настоящей цели деятельности правоохранительных органов.

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