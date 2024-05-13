Нові правила купівлі валюти в Україні — що змінилося та який вплив буде на курс долара

Доларові банкноти в обмінному пункті ФОТО: businessday.ng

З початку цього тижня в Україні набули чинності нові правила купівлі валюти для українського бізнесу. Зокрема, знято обмеження на купівлю валюти для імпорту послуг, лізингових та орендних платежів. Крім того, пом'якшені умови щодо погашення та обслуговування зовнішніх боргів та виплати дивідендів. Як кажуть експерти, такі кроки неодмінно підвищать попит на валюту та посилять тиск на гривню вже найближчим часом.

"Ми йшли до цього майже рік"

На початку травня НБУ прийняв наймасштабніший з початку повномасштабного вторгнення пакет валютної лібералізації. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, за два роки війни український бізнес продемонстрував абсолютно фантастичну адаптивність, але зараз потребує більше повітря та можливостей для виходу на експортні ринки.

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"Ми йшли до цього пакету майже рік. Ми побачили, що всі умови склалися. Ризики, пов'язані з надходженням міжнародної фінансової допомоги, знизилися через позитивні рішення конгресу США, інфляція на нижчих рівнях, курсова стабільність забезпечена, а резерви на історичних максимумах. Тому сьогодні ми бачимо можливість зробити цей крок", — заявив Пишний в ефірі телемарафону.

Що змінилося?

Згідно з рішенням НБУ, з 4 травня в Україні було внесено такі зміни до правил купівлі валюти для бізнесу та громадян:

1. Скасовано всі валютні обмеження для імпорту робіт і послуг

Бізнес тепер може купувати та переводити валюту за кордон для імпорту робіт і послуг.

2. Забезпечено можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди

Бізнес зможе репатріювати дивіденди за кордон, нараховані після 1 січня 2024 року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів за попередні періоди. Щомісячний ліміт для репатріації "нових" дивідендів становить 1 млн євро на квартал. Це єдина норма, яка набирає чинності з 13 травня.

3. Надано можливість переказувати кошти за кордон по лізингу або оренді

Юрособи та фізособи-підприємці можуть переказувати валюту за кордон для розрахунків за договорами лізингу чи оренди.

4. Пом'якшуються обмеження щодо погашення "нових" зовнішніх кредитів

Спрощено умови купівлі валюти для обслуговування та повернення "нових" зовнішніх кредитів, що надійшли в Україну після 20 червня 2023 року. Зокрема, з трьох до одного року зменшився мінімальний термін користування "новим" кредитом, після досягнення якого дозволяється купувати валюту для погашення такого кредиту. Також дозволяється купувати валюту для оплати відсотків за "новими" кредитами, незалежно від терміну користування кредитом.

Заборона на купівлю валюти для погашення нових кредитів буде застосовуватися виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року.

5. Можливість погашати відсотки за "старими" зовнішніми кредитами

Позичальники тепер можуть переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що підлягають сплаті в період з 24 лютого 2022 року. В рамках одного договору надано можливість переказувати не більше 1 млн євро за один квартал.

6. Пом'якшуються обмеження щодо переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній

Представництва міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній зможуть купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента — юридичної особи, чиї інтереси ці представництва представляють в Україні. Щомісячний ліміт для проведення таких операцій (одним представництвом однієї компанії) встановлено на рівні 5 млн євро.

Контроль за рухом капіталів посилять

У НБУ такими діями розраховують дати можливість бізнесу розвивати свої зовнішні зв'язки та залучати нові кошти в економіку. Проте існує ризик того, що кошти просто виводитимуться з України.

"Ми дуже сподіваємося, що бізнес, який наполягав на лібералізації, скористається нею не для того, щоб вивести кошти, а щоб створити додаткові можливості залучити приватний капітал, нові позикові кошти, сплатити оренду або побудувати нове партнерство", — сказав Пишний.

Водночас, щоб уникнути негативних сценаріїв, за словами голови НБУ, одночасно з лібералізацією буде посилено контроль за рухом капіталів. "Необхідно, щоб бізнес скористався цією можливістю відповідально. Експортний виторг повинен надходити в Україну, а не залишатися за кордоном. Тому з нашого боку буде посилено валютний контроль, а також контроль над поверненням експортної виручки. А будь-який непродуктивний відтік капіталу буде предметом жорсткої реакції з боку НБУ", — зазначає Пишний.

За його словами, у середньостроковій перспективі це відкриє дорогу для надходження капіталу та збільшення комерційної активності наших підприємців.

Вплив на курс: від 39 до 42,3 гривні за долар

І хоча прямого впливу на гаманці українців це рішення не матиме, побічно вплинути на життя громадян воно може. Зокрема, через курс валют. За оцінками НБУ, лібералізація призведе до відтоку приблизно 5-5,5 млрд доларів, які бізнесу потрібно буде придбати на ринку. А отже, зросте попит на валюту.



До речі, після відмови НБУ від фіксованого курсу гривня девальвувала на 7% щодо американської валюти.



Негативний вплив на курс гривні спостерігатиметься й у найближчі кілька місяців, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. "Чи буде це мати вплив? Безумовно. Буде додатковий тиск на курс гривні. Наскільки він буде сильним, ми побачимо вже наступного тижня. Ми вже відчуваємо ринкові коливання, але поки що вони не є особливо показовими. Водночас НБУ має сьогодні достатній фінансовий ресурс, щоб погасити негативні тенденції шляхом інтервенцій", — зазначив Шевчишин.

Таким чином, подальша доля гривні залежатиме від того, до якої позначки Нацбанк дозволить девальвувати гривні. І в цьому питанні думки експертів розходяться.

На думку Шевчишина, НБУ триматиме курс поблизу існуючих значень. "Вже неодноразово при підході до 40 грн/дол. НБУ виходив з інтервенціями, щоб знизити курс. Так само, як і при підходах до 39,3 грн/дол.. Це і є коридор, у рамках якого, швидше за все, коливатиметься курс", — вважає Шевчишин.

Разом з тим, як вважає інвестбанкір Сергій Фурса, НБУ веде курс у діапазон 40-41 грн/дол. "Нацбанк, схоже, на друге півріччя виведе гривню кудись у діапазон 40-41 і триматиме там... Ніхто не буде приспускати до 39", — зазначив Фурса.

Курс долара на рівні 41 грн у своїх бізнес-планах на 2024 рік заклав і бізнес. Про це повідомили в Європейській Бізнес Асоціації за підсумками опитування компаній, що входять до неї.



А ось в інвестиційній компанії ICU ще менш оптимістичні. Там вважають, що НБУ може девальвувати гривню до 42,3 грн до кінця року. "Оскільки НБУ ясно продемонстрував свій апетит до ослаблення гривні та більшої волатильності курсу, ми переглянули наш прогноз обмінного курсу до 42,3 грн/дол. з 40,7 грн/дол. раніше", — наголошується у звіті ICU.