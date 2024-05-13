Новые правила покупки валюты в Украине — что изменилось и какое влияние будет на курс доллара

Долларовые банкноты в обменном пункте ФОТО: businessday.ng

С начала этой недели в Украине вступили в силу новые правила покупки валюты для украинского бизнеса. В частности, сняты ограничения на покупку валюты для импорта услуг, лизинговых и арендных платежей. Кроме того, смягчены условия в части погашения и обслуживания внешних долгов и выплате дивидендов. Как говорят эксперты, такие шаги непременно повысят спрос на валюту и усилят давление на гривну уже в ближайшее время.

"Мы шли к этому почти год"

В начале мая НБУ принял самый масштабный с начала полномасштабного вторжения пакет валютной либерализации. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, за два года войны украинский бизнес продемонстрировал абсолютно фантастическую адаптивность, но сейчас требует больше воздуха и возможностей для выхода на экспортные рынки.

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"Мы шли к этому пакету почти год. Мы увидели, что все условия сложились. Риски, связанные с поступлением международной финансовой помощи, снизились из-за позитивных решений Конгресса США, инфляция на наинизших уровнях, курсовая стабильность обеспечена, а резервы на исторических максимумах. Поэтому сегодня мы видим возможность сделать этот шаг", — заявил Пышный в эфире телемарафона.

Что изменилось?

Согласно решению НБУ, с 4 мая в Украине были внесены следующие изменения в правила покупки валюты для бизнеса и граждан:

1. Отменены все валютные ограничения для импорта работ и услуг

Бизнес теперь может покупать и переводить валюту за границу для импорта работ и услуг.

2. Обеспечена возможность бизнесу репатриировать "новые" дивиденды

Бизнес сможет репатриировать дивиденды за границу, начисленные после 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала. Ежемесячный лимит для репатриации "новых" дивидендов составляет 1 млн евро в квартал. Норма вступает в силу в силу с 13 мая.

3. Предоставлена возможность переводить средства за границу по лизингу или аренде

Юрлица и физлица-предприниматели могут переводить валюту за границу для расчетов по договорам лизинга или аренды.

4. Смягчаются ограничения по погашению "новых" внешних кредитов

Упрощены условия покупки валюты для обслуживания и возврата "новых" внешних кредитов, поступивших в Украину после 20 июня 2023 года. В частности, с трех до одного года уменьшился минимальный срок пользования "новым" кредитом, по достижении которого разрешается покупать валюту для погашения такого кредита. Также разрешается покупать валюту для оплаты процентов по "новым" кредитам, независимо от срока пользования кредитом

Запрет на покупку валюты для погашения "новых" кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года.

5. Возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам

Заемщики теперь могут переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, подлежащим оплате в период с 24 февраля 2022 года. В рамках одного договора предоставлена возможность переводить не более 1 млн евро за один квартал.

6. Смягчаются ограничения по переводу иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний

Представительства международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний смогут покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента — юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине. Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) установлен на уровне 5 млн евро.

Контроль за движением капиталов ужесточат

В НБУ такими действиями рассчитывает дать возможность бизнесу развивать свои внешние связи и привлекать новые средства в экономику. Однако существует риск того, что средства просто начнут выводиться из Украины.

"Мы очень надеемся, что бизнес, который настаивал на либерализации, воспользуется ее не для того, чтобы вывести средства, а чтобы создать дополнительные возможности привлечь частный капитал, новые заемные средства, оплатить аренду или построить новое партнерство", — сказал Пышный.

В то же время, чтобы избежать негативных сценариев, по словам главы НБУ, одновременно с либерализацией будет усилен контроль за движением капиталов. "Необходимо, чтобы бизнес воспользовался этой возможностью ответственно. Экспортная выручка должна поступать в Украину, а не оставаться за рубежом. Поэтому с нашей стороны будет усилен валютный контроль, а также контроль над возвращением экспортной выручки. А любой непродуктивный отток капитала будет предметом жесткой реакции со сторону НБУ", — отмечает Пышный.

По его словам, в среднесрочной перспективе это откроет дорогу для притока капитала и увеличения коммерческой активности наших предпринимателей.

Влияние на курс: от 39 до 42,3 гривен за доллар

И хотя прямого влияния на кошельки украинцев это решение иметь не будет, косвенно повлиять на жизнь украинцев оно может. В частности, через курс валют. По оценкам НБУ, либерализация приведет к оттоку приблизительно 5-5,5 млрд долларов, которые бизнесу нужно будет приобрести на рынке. А значит, возрастет спрос на валюту.



К слову, после отказа НБУ от фиксированного курса гривня девальвировала на 7% относительно американской валюты.



Негативное влияние на курс гривни будет наблюдаться и в ближайшие несколько месяцев, говорит нам финансовый аналитик Андрей Шевчишин. "Будет ли это оказывать влияние? Безусловно. Будет дополнительное давление на курс. Насколько оно будет сильное, мы увидим уже на следующей неделе. Мы уже чувствуем рыночные колебания, но пока они не особо показательны. В то же время НБУ имеет сегодня достаточный финансовый ресурс, чтобы оплатить это путем интервенций", — отметил Шевчишин.

Таким образом, дальнейшая судьба гривни будет зависеть от того, до какой отметки Нацбанк позволит девальвировать гривне. И в этом вопросе мнение экспертов расходятся.

По мнению Шевчишина, НБУ будет держать курс вблизи существующих значений. "Уже неоднократно при подходе к 40 грн/долл. НБУ выходил с интервенциями, чтобы снизить курс. Точно также, как и при подходах к 39,3 грн/долл. Это и есть коридор, в рамках которого, скорее всего, будет колебаться курс", — считает Шевчишин.

В то же время, как считает инвестбанкир Сергей Фурса, по всей видимости, НБУ ведет курс в диапазон 40-41 грн/долл. "Все, что происходит с гривной, происходит по желанию Национального банка. Курс контролируемый, хоть и ходит немного вправо-влево. Нацбанк, видимо, на второе полугодие выведет гривну куда-нибудь в диапазон 40-41 и будет держать там... Никто не будет уже приспускать до 39", — отметил Фурса.

Курс доллара на уровне 41 грн в своих бизнес-планах на 2024 год заложил и бизнес. Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации по итогам опроса входящих в нее компаний.



А вот в инвестиционной компании ICU менее оптимистичны. Там считают, что НБУ может девальвировать гривну до 42,3 грн к концу года. "Поскольку НБУ ясно продемонстрировал свой аппетит к ослаблению гривны и большей волатильности курса, мы пересмотрели наш прогноз обменного курса до 42,3 грн/долл. с 40,7 грн/долл. ранее", — отмечается в отчете ICU.