Штрафів для українців у 2024 році побільшає — за що каратимуть

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З початку 2024 року почала діяти урядова постанова у сфері роздрібної торгівлі, яка зобов'язує продавців роздрібної торгівлі країні використовувати касові апарати для безготівкових розрахунків. У разі їх відсутності — чекають чималі штрафи.

Це передбачає урядова постанова № 894 від 29.07.2022 року, пише znaj.ua.

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Покарання за відсутність касових апаратів

У 2024 році POS-термінали стали обов’язковими для тих, хто веде господарську діяльність у містах, де кількість населення становить 5-25 тисяч осіб.

У разі порушення відповідної вимоги, передбачається адмінвідповідальність для ФОП або голову підприємства:

штраф від 1,7 тисячі грн до 3,4 тисячі грн;

штраф від 8,5 тисячі грн до 1,7 тисячі грн за повторне порушення за рік.

Штрафи за відсутність е-звітності з РРО

Якщо в торговій точці є звичайна каса, то обов’язково потрібно подавати у податкову:

звіти про використання РРО;

копії податкових звітних чеків із РРО;

звіти про розрахункові книжки;

копії розрахункових документів.

Тих підприємців, які не звітуватимуть про роботу РРО, чекає штраф у 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2024-му — 510 гривень.

Також цього року податківці активно опрацьовуватимуть Інтернет-сегмент. Під пильною увагою онлайн-магазини в Instagram, Prom, OLX. Тому найкраще для таких підприємців працювати з ПРРО (програмний варіант каси, який працює на комп’ютері, планшеті чи в смартфоні), що допоможе уникнути можливих штрафів та спокійно займатися бізнесом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.

Також ми писали, що в рамках ухваленої урядом Національної стратегії доходів України запланована реформа у сфері податків. Вона розрахована до 2030 року.