Штрафов для украинцев в 2024 году станет больше — за что будут наказывать

Новые штрафы в 2024-м — за что будут наказывать на десятки тысяч гривен
С начала 2024 года начало действовать правительственное постановление в сфере розничной торговли, которое обязывает продавцов розничной торговли стране использовать кассовые аппараты для безналичных расчетов. В случае их отсутствия — ждут немалые штрафы.
Это предусматривает правительственное постановление №894 от 29.07.2022 года, пишет znaj.ua.
Наказание за отсутствие кассовых аппаратов
В 2024 году POS-терминалы стали обязательными для тех, кто ведет хозяйственную деятельность в городах, где население составляет 5-25 тысяч человек.
В случае нарушения соответствующего требования, предусматривается админответственность для ФЛП или главы предприятия:
- штраф от 1,7 тысячи грн до 3,4 тысячи грн;
- штраф от 8,5 тысячи грн до 1,7 тысячи грн за повторное нарушение за год.
Штрафы за отсутствие е-отчетности по РРО
Если в торговой точке есть обычная касса, обязательно нужно подавать в налоговую:
- отчеты об использовании РРО;
- копии налоговых отчетных чеков с РРО;
- отчеты о расчетных книжках;
- копии расчетных документов
Тех предпринимателей, которые не будут отчитываться о работе РРО, ждет штраф в 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2024-м — 510 гривен.
Также в этом году налоговики будут активно обрабатывать Интернет-сегмент. Под пристальным вниманием — онлайн-магазины в Instagram, Prom, OLX. Поэтому лучше для таких предпринимателей работать с ПРРО (программный вариант кассы, работающий на компьютере, планшете или смартфоне), что поможет избежать возможных штрафов и спокойно заниматься бизнесом.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% к началу октября 2023 года, до 359 млрд гривен.
Также мы писали, что в рамках принятой правительством национальной стратегии доходов Украины запланирована реформа в сфере налогов. Она рассчитана до 2030 года.
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