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Новые штрафы в 2024-м — за что будут наказывать на десятки тысяч гривен

3 января 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафов для украинцев в 2024 году станет больше — за что будут наказывать
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С начала 2024 года начало действовать правительственное постановление в сфере розничной торговли, которое обязывает продавцов розничной торговли стране использовать кассовые аппараты для безналичных расчетов. В случае их отсутствия — ждут немалые штрафы.

Это предусматривает правительственное постановление №894 от 29.07.2022 года, пишет znaj.ua.

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Наказание за отсутствие кассовых аппаратов

В 2024 году POS-терминалы стали обязательными для тех, кто ведет хозяйственную деятельность в городах, где население составляет 5-25 тысяч человек.

В случае нарушения соответствующего требования, предусматривается админответственность для ФЛП или главы предприятия:

  • штраф от 1,7 тысячи грн до 3,4 тысячи грн;
  • штраф от 8,5 тысячи грн до 1,7 тысячи грн за повторное нарушение за год.

Штрафы за отсутствие е-отчетности по РРО

Если в торговой точке есть обычная касса, обязательно нужно подавать в налоговую:

  • отчеты об использовании РРО;
  • копии налоговых отчетных чеков с РРО;
  • отчеты о расчетных книжках;
  • копии расчетных документов

Тех предпринимателей, которые не будут отчитываться о работе РРО, ждет штраф в 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2024-м — 510 гривен.

Также в этом году налоговики будут активно обрабатывать Интернет-сегмент. Под пристальным вниманием — онлайн-магазины в Instagram, Prom, OLX. Поэтому лучше для таких предпринимателей работать с ПРРО (программный вариант кассы, работающий на компьютере, планшете или смартфоне), что поможет избежать возможных штрафов и спокойно заниматься бизнесом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% к началу октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

Также мы писали, что в рамках принятой правительством национальной стратегии доходов Украины запланирована реформа в сфере налогов. Она рассчитана до 2030 года.

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