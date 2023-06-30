Зміни з 1 липня 2023 року: чого чекати українцям

Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНАН

З липня 2023 року на українців чекає чимало новацій. Зокрема, що стосується тарифів за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій та перерахунку пенсій.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про ті зміни, які наберуть чинності у другому місяці літа.

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Тарифи:

У липні українцям надійдуть платіжки за комунальні послуги, де буде нова вартість на світло та воду.

Відомо, що у червні 2023 року вартість електроенергії в Україні зросла. Ціна за світло тепер становить 2,64 грн/кВт-год, коли ж раніше становила 1,44 і 1,68 грн/кВт-год.

Отже, з 1 липня українці отримають рахунки за попередній місяць вже за новими тарифами. Очікується, що сума в платіжках за електроенергію збільшиться приблизно на 250 гривень.

Лічильник електричної енергії. Фото: УНІАН

Також прогнозується, що встановлення нових цін на електроенергію призведе до зростання вартості послуг з водопостачання та водовідведення, оскільки витрати на електрику є суттєвою складовою у формуванні тарифів водоканалів.

Причому кожен водоканал встановлює ціни окремо. Експерти прогнозують, що тарифи на воду можуть зрости в середньому на 33%.

В Україні зростуть тарифи на водопостачання. Фото: УНІАН

Субсидії

Відомо, що влітку українці отримують значно менші субсидії ніж в опалювальний сезон. Проте декого можуть позбавити цих виплат. Ось кілька причин:

Велика житлова площа (понад 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків);

Здійснена велика покупка (понад 50 тисяч гривень або купівля земельної ділянки чи іншого нерухомого майна);

Борги за комуналку (понад три місяці);

Більше одного житла або автівки у власності;

Якщо на рахунку особи понад 100 000 гривень або є облігації на цю суму;

Коли у родині є повнолітні учасники, які не працюють;

Є громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію;

Члени родини чи домогосподарства є боржниками за аліментами.

Прийом платежів за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Пенсії

Індексація та перерахунок пенсій в Україні проводиться у кілька етапів. Цього разу отримають пенсійні надбавки українці, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Це:

держслужбовці,

працівники органів місцевого самоврядування,

народні депутати,

науковці.

Очікується, що пенсії для цих громадян зростуть у середньому на 19,7%.

Пенсіонер рахує гроші. Фото: Google

Нагадаємо, Пенсійний фонд може припиняти виплати громадянам на картки, якщо ті виїхали за кордон та планують надалі проживати в інших країнах.

Окрім того, нарахування виплати можуть зупиняти у випадку, якщо у документах громадян виявлять недостовірні відомості.

Всі громадяни, які отримують державні виплати, мають своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до персональних облікових карток, або про виїзд за межі України.