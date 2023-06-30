Изменения с 1 июля 2023: чего ждать украинцам

Платеж за коммунальные услуги. Фото: УНАН

С июля 2023 года украинцев ждет немало новаций. В частности, что касается тарифов за жилищно-коммунальные услуги, начисление субсидий и перерасчет пенсий.

Новини.LIVE собрали всю информацию о тех изменениях, которые вступят в силу во втором месяце лета.

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Тарифы:

В июле украинцам придут платежки за коммунальные услуги, где будет новая стоимость на свет и воду.

Известно, что в июне 2023 стоимость электроэнергии в Украине возросла. Цена за свет теперь составляет 2,64 грн/кВт-ч, когда раньше составляла 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч.

Следовательно, с 1 июля украинцы получат счета за предыдущий месяц уже по новым тарифам. Ожидается, что сумма в платежках за электроэнергию увеличится примерно на 250 гривен.

Счетчик электрической энергии. Фото: УНИАН

Также прогнозируется, что установление новых цен на электроэнергию приведет к росту стоимости услуг по водоснабжению и водоотводу, поскольку затраты на электричество являются важнейшей составляющей в формировании тарифов водоканалов.

Причем каждый водоканал устанавливает цены по отдельности. Эксперты прогнозируют, что тарифы на воду могут вырасти в среднем на 33%.

В Украине поднимутся тарифы на водоснабжение. Фото: УНИАН

Субсидии

Известно, что летом украинцы получают гораздо меньшие субсидии, чем в отопительный сезон. Однако некоторых могут лишить этих выплат. Вот несколько причин:

Большая жилая площадь (более 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для частных домов);

Совершена большая покупка (более 50 тысяч гривен или покупка земельного участка или иного недвижимого имущества);

Долги за коммуналку (более трех месяцев);

Более одного жилья или автомобиля в собственности;

Если на счете лица свыше 100 000 гривен или облигации на эту сумму;

Когда в семье есть совершеннолетние участники, не работающие;

Есть граждане, не вернувшие излишне перечисленную субсидию;

Члены семьи или домохозяйства являются должниками по алиментам.

Прием платежей за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Пенсии

Индексация и перерасчет пенсий в Украине производится в несколько этапов. В этот раз получат пенсионные надбавки украинцы, вышедшие на заслуженный отдых по специальным законам. Это:

госслужащие,

работники органов местного самоуправления,

народные депутаты,

ученые.

Ожидается, что пенсии для этих граждан увеличатся в среднем на 19,7%.

Пенсионер считает деньги. Фото: Google

Напомним, Пенсионный фонд может прекращать выплаты гражданам на карточки, если те выехали за границу и планируют проживать в других странах.

Кроме того, начисления выплаты могут останавливать, если в документах граждан обнаружат недостоверные сведения.

Все граждане, получающие государственные выплаты, должны своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда об изменении данных, вносимых в персональные учетные карты, или о выезде за пределы Украины.