Ціни на бензин, ДП та автогаз в Україні на 1 січня 2024 року — скільки коштує пальне на АЗС

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на понеділок, 1 січня. Зокрема, автомобільний газ у великих мережах АЗС за місяць втратив 20% і в перший день 2024 року коштує 29,7 грн/л.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 1 січня 2024 року

За інформацією моніторингового порталу, 1 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:

A-95+ — 54,49 грн/л;

А-95 — 51,3 грн/л;

А-92 — 48,39 грн/л;

дизпальне — 51,34 грн/л;

автомобільний газ — 29,73 грн/л.

Тиждень тому

бензин A-95+ — 54,5 грн/л,

А-95 — за 51,3 грн/л,

А-92 — за 48,7 грн/л.

Інші види пального:

дизпальне — за 51,5 грн/л,

автогаз — 30,6 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 1 січня 2024 року

1 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.

На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,4 грн/л.

ЗС RLS — 46,4 грн/л. Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Паралель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС "Фактор" — 47,5 грн/л.

На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 г рн/л, а на Shell коштує 29,47 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, дослідження американських вчених засвідчило, що електромобілі з акумуляторними батареями (BEV) проїжджають менше кілометрів на рік порівняно з їхніми бензиновими аналогами, зокрема гібридами. Ймовірно, ця різниця виникла через те, що власники електрокарів використовують їх як додаткові транспортні засоби.

Також ми розповіли, у чому головна перевага гібридних авто — значна економія палива. Попри цю причину, завдяки якій гібриди продовжують набирати популярність, в них є серйозні недоліки.