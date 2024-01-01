Цены на бензин, ДТ и автогаз в Украине на 1 января 2024 года — сколько стоит топливо на АЗС

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские автозаправочные станции обнародовали цены на топливо на понедельник, 1 января. В частности, автомобильный газ в крупных сетях АЗС за месяц потерял 20% и в первый день 2024 стоит 29,7 грн/л.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на профильный портал Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 1 января 2024 года

По информации мониторингового портала, 1 января в среднем цены на бензины, дизтопливо и автомобильный газ таковы:

A-95+ — 54,49 грн/л;

А-95 — 51,3 грн/л;

А-92 — 48,39 грн/л;

дизтопливо — 51,34 грн/л;

автомобильный газ — 29,73 грн/л.

Неделю назад

бензин A-95+ — 54,5 грн/л,

А-95 — за 51,3 грн/л,

А-92 — за 48,7 грн/л.

Другие виды горючего:

дизтопливо — за 51,5 грн/л,

автогаз — 30,6 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 1 января 2024 года

1 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Дешевле всего А-95+ продают в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 самый дешевый на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.

На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а самые низкие на А ВС RLS — 46,4 грн/л.

ВС RLS — 46,4 грн/л. Дизель дороже всего реализуют на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Дешевле всего стоит на АЗС "Фактор" — 47,5 грн/л.

На АЗС WOG стоимость автомобильного газа — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 г рН/л, а на Shell стоит 29,47 грн/л.

Больше об авто

Напомним, исследование американских ученых показало, что электромобили с аккумуляторными батареями (BEV) проезжают менее километров в год по сравнению с их бензиновыми аналогами, в том числе гибридами. Вероятно, эта разница возникла из-за того, что владельцы электрокаров используют их в качестве дополнительных транспортных средств.

Также мы рассказали, в чем главное преимущество гибридных авто – значительная экономия топлива. Несмотря на эту причину, по которой гибриды продолжают набирать популярность, у них есть серьезные недостатки.