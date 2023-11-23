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Нові ціни на АЗС в Україні — скільки коштує 1 л пального сьогодні

23 листопада 2023 06:43
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне 23 листопада — скільки коштують бензин та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновили вартість пального. У четвер, 23 листопада, середні ціни на паливо на заправних станціях України не зазнали змін. Навіть вартість автогазу, що зростала протягом останнього місяця, прийшла до стабільних значень.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 23 листопада

За даними моніторингового сайту, 23 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,93 грн/л;
  • А-95 — 54,82 грн/л;
  • А-92 — 52,54 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,82 грн/л;
  • скраплений газ — 35,34 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,20 грн/л,
  • А-95 — за 55,18 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,31 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,43 грн/л,
  • скраплений газ — 33,90 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 23 листопада

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 23 листопада

23 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,01 грн/л.

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Нагадаємо, стало відомо, чому під час холодів перестають зачинятися двері автомобіля та що з цим робити. З настанням зимових холодів автомобільні двері іноді можуть почати поводитися дивно.

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