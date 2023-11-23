Цены на топливо 23 ноября - сколько стоят бензин и дизель

Новые цены на АЗС в Украине — сколько стоит 1 л горючего сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновили стоимость горючего. В четверг, 23 ноября, средние цены на топливо на заправочных станциях Украины не претерпели изменений. Даже стоимость растущего в течение последнего месяца автогаза пришла к стабильным значениям.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 23 ноября вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 23 ноября
По данным мониторингового сайта, 23 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 57,93 грн/л;
- А-95 — 54,82 грн/л;
- А-92 — 52,54 грн/л;
- дизельное топливо — 54,82 грн/л;
- сжиженный газ — 35,34 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 58,20 грн/л,
- А-95 — за 55,18 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,31 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 55,43 грн/л,
- сжиженный газ — 33,90 грн.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 23 ноября
23 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,01 грн/л.
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