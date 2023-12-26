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Нові ціни на АЗС в Україні — скільки коштує 1 л пального сьогодні

26 грудня 2023 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 26 грудня 2023 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 26 грудня, середні ціни на автогаз, дизельне пальне та бензин в Україні практично не змінились.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 26 грудня

За даними моніторингового сайту, 26 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,63 грн/л;
  • А-95 — 51,65 грн/л;
  • А-92 — 48,79 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,68 грн/л;
  • скраплений газ — 31,00грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,96 грн/л,
  • А-95 — за 51,97 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,22 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,91 грн/л,
  • скраплений газ — 32,21 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 26 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 26 грудня

26 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 31,47 грн/л, на KLO — 30,98 г рн/л, на Shell — 30,67 грн/л.

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