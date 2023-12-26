Цены на топливо в Украине по состоянию на 26 декабря 2023 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Новые цены на АЗС в Украине — сколько стоит 1 л топлива сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . Во вторник, 26 декабря, средние цены на автогаз, дизельное горючее и бензин в Украине практически не изменились.
Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 26 декабря вас больше всего интересует:
Цены на горючее на АЗС 26 декабря
По данным мониторингового сайта, 26 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,63 грн/л;
- А-95 — 51,65 грн/л;
- А-92 — 48,79 грн/л;
- дизельное топливо — 51,68 грн/л;
- сжиженный газ — 31,00грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,96 грн/л,
- А-95 — за 51,97 грн/л,
- бензин А-92 — за 49,22 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,91 грн/л,
- сжиженный газ — 32,21 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 26 декабря
26 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 31,47 грн/л, на KLO — 30,98 г рН/л, на Shell — 30,67 грн/л.
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