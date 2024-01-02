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Нові ціни на АЗС в Україні — скільки коштує 1 л пального сьогодні

2 січня 2024 06:01
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 2 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на вівторок, 2 січня. Середні ціни на дизпальне та бензин залишилися незмінними. Також не змінив своєї вартості автогаз.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 2 січня 2024 року

За інформацією моніторингового порталу, 2 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:

  • A-95+ — 54,49 грн/л;
  • А-95 — 51,36 грн/л;
  • А-92 — 48,39 грн/л;
  • дизпальне — 51,34 грн/л;
  • автомобільний газ — 29,73 грн/л.

Тиждень тому

  • бензин A-95+ — 54,5 грн/л,
  • А-95 — за 51,51 грн/л,
  • А-92 — за 48,61 грн/л.

Інші види пального:

  • дизпальне — за 51,49 грн/л,
  • автогаз — 30,36 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 31 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 2 січня 2024 року

2 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
  • На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Паралель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС "Фактор" — 47,5 грн/л. 

На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 г рн/л, а на Shell коштує 29,47 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що на трасах Одещини зʼявилися нові камери фіксації руху. Наразі відомо про три нові комплекси, які розташували у різних районах регіону. 

Також ми розповіли, що з 1 січня 2024 року суттєво подорожчали реєстрація авто та послуги СЦ МВС. Українським автолюбителям від початку нового, 2024 року доведеться платити значно більше за першу реєстрацію автомобіля та за низку послуг сервісних центрів МВС. Наприклад, ціна складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія зросла у 32 рази.

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