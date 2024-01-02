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Новые цены на АЗС в Украине — сколько стоит 1 л топлива сегодня

2 января 2024 06:01
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 2 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Украинские автозаправочные станции обнародовали цены на горючее на вторник, 2 января. Средние цены на дизтопливо и бензин остались прежними. Также не изменил свою стоимость автогаз.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на профильный портал Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 2 января 2024 года

По информации мониторингового портала, 2 января в среднем цены на бензины, дизтопливо и автомобильный газ таковы:

  • A-95+ — 54,49 грн/л;
  • А-95 — 51,36 грн/л;
  • А-92 — 48,39 грн/л;
  • дизтопливо — 51,34 грн/л;
  • автомобильный газ — 29,73 грн/л.

Неделю назад

  • бензин A-95+ — 54,5 грн/л,
  • А-95 — за 51,51 грн/л,
  • А-92 — за 48,61 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизтопливо — за 51,49 грн/л,
  • автогаз — 30,36 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 31 декабря

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 2 января 2024

2 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Дешевле всего А-95+ продают в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 самый дешевый на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
  • На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а самые низкие на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизель дороже всего реализуют на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Дешевле всего стоит на АЗС "Фактор" — 47,5 грн/л.  

На АЗС WOG стоимость автомобильного газа — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 грн/л, а на Shell стоит 29,47 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что на трассах Одесской области появились новые камеры фиксации движения. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.

Также мы рассказали, что с 1 января 2024 существенно подорожали регистрация авто и услуги СЦ МВД. Украинским автолюбителям с начала нового, 2024 придется платить значительно больше за первую регистрацию автомобиля и за ряд услуг сервисных центров МВД. Например, цена сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения выросла в 32 раза.

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