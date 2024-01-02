Цены на топливо в Украине по состоянию на 2 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские автозаправочные станции обнародовали цены на горючее на вторник, 2 января. Средние цены на дизтопливо и бензин остались прежними. Также не изменил свою стоимость автогаз.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на профильный портал Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 2 января вас интересует больше всего:

Цены на горючее на АЗС 2 января 2024 года

По информации мониторингового портала, 2 января в среднем цены на бензины, дизтопливо и автомобильный газ таковы:

A-95+ — 54,49 грн/л;

А-95 — 51,36 грн/л;

А-92 — 48,39 грн/л;

дизтопливо — 51,34 грн/л;

автомобильный газ — 29,73 грн/л.

Неделю назад

бензин A-95+ — 54,5 грн/л,

А-95 — за 51,51 грн/л,

А-92 — за 48,61 грн/л.

Другие виды горючего:

дизтопливо — за 51,49 грн/л,

автогаз — 30,36 грн/л.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 2 января 2024

2 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Дешевле всего А-95+ продают в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 самый дешевый на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.

На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а самые низкие на А ВС RLS — 46,40 грн/л.

ВС RLS — 46,40 грн/л. Дизель дороже всего реализуют на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Дешевле всего стоит на АЗС "Фактор" — 47,5 грн/л.

На АЗС WOG стоимость автомобильного газа — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 грн/л, а на Shell стоит 29,47 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что на трассах Одесской области появились новые камеры фиксации движения. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.

Также мы рассказали, что с 1 января 2024 существенно подорожали регистрация авто и услуги СЦ МВД. Украинским автолюбителям с начала нового, 2024 придется платить значительно больше за первую регистрацию автомобиля и за ряд услуг сервисных центров МВД. Например, цена сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения выросла в 32 раза.