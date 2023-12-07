Відпочинок у Буковелі - у скільки обійдеться новорічний вікенд

Новий Рік у Буковелі за 70 000 грн — що пропонують українцям на святковий вікенд
Відпочинок у Буковелі, який ніколи не був дешевим курортом, цієї зими обійдеться українцям у кругленьку суму. І виходячи з того, що у найдорожчих готелях залишилась обмежена кількість вільних номерів на Новий Рік — попит на дорогий відпочинок на свята є.
У скільки обійдеться найдорожчий і найдешевший номер на новорічний вікенд у Буковелі — у підбірці Новини.LIVE.
Відпочинок у Буковелі на свята
Відпочинок у Буковелі завжди був дорогим у порівнянні з іншими гірськолижними курортами. Не спали ціни на житло навіть на початку повномасштабної війни, коли українці бронювали будь-яке помешкання з метою проживання в умовно безпечному регіоні.
Минулого сезону Буковель був вже повністю курортним містечком, а не місцем для скупчення переселенців. І цього року різні пабліки вже анонсують гарячі вечірки в готелях на новорічну ніч, за участі зірок шоубізнесу і за відсутності ТЦК. Такі заяви приваблюють деяких громадян, але ціни на такі послуги далеко не привабливі.
Звісно, все залежить від кількості ночей та виду апартаментів — готель, будинок, шале тощо. Зазвичай святкування Нового Року — це бронювання на чотири дні і три ночі — з 30 грудня по 2 січня. Зняти житло лише на одну новорічну ніч майже неможливо, тому розглянемо ціни на житло на новорічний вікенд.
Середня ціна, пропозиції які першими з'являються на Booking, коливається в межах 20-25 тисяч гривень. І в таких готелях залишилося по кілька номерів, всі інші — заброньовані.
Новини.LIVE зв'язалося з один із готелів, аби дізнатися чи будуть на новорічну ніч організовані якісь дійства в ресторані або на території. Ми телефонували не як журналісти, а як потенційні клієнти.
Зокрема, ціни на Booking відрізняються від тих, які озвучує готель телефоном, тому радимо уточнювати все особисто. Щодо святкування саме новорічної ночі — адміністрація у процесі ухвалення рішень.
"Чогось грандіозного у зв'язку з війною не буде. Але розглядаємо можливість запросити живу музику в ресторан. Меню ще не склали, ціни теж. Минулого року з людини за новорічну ніч брали від 2 000 грн", — відповіли нам в одному з вищезазначених на фото готелів.
Найдорожчий номер на новорічний вікенд
Наразі з вільних найдорожчих номерів на Booking коштує 70 309 грн за новорічний вікенд. Станом на 7 грудня в готелі лишилося всього 5 номерів за такою ціною.
І хоч вважається він двомісним, такі апартаменти можуть розмістити цілу компанію до 10 осіб, а то й більше.
За ці гроші ви тримаєте сучасний ремонт, просторі кімнати, великий ресторан, шведський стіл і навіть власну кухню в номері.
Найдешевший готель на новорічний вікенд
Найдешевший номер на новорічний вікенд наразі коштує 8 100 грн. Це двомісне розміщення з власною душовою кімнатою.
Номер має доволі чистий вигляд і непоганий ремонт. З бонусів — вид на гори. На території є ресторан, в якому, ймовірно, можна буде зустріти Новий Рік, адже сам номер для компанії занадто малий.
Нагадаємо, у грудні цього року українці матимуть 10 вихідних. Незважаючи на те, що цього місяця досить багато свят, зокрема, Різдво та переддень Нового року, додаткових днів для відпочинку не передбачено через воєнний стан.
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