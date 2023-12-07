Отдых в Буковеле - во сколько обойдется новогодний уикенд

Зимний Буковель. Фото: Вooking

Отдых в Буковеле, который никогда не был дешевым курортом, этой зимой обойдется украинцам в кругленькую сумму. И исходя из того, что в самых дорогих гостиницах осталось ограниченное количество свободных номеров на Новый Год — спрос на дорогой отдых на праздники есть.

Во сколько обойдется самый дорогой номер на новогодний уикенд в Буковеле — в подборке Новини.LIVE.

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Отдых в Буковеле на праздники

Отдых в Буковеле всегда был дорогим по сравнению с другими горнолыжными курортами. Не спали цены на жилье даже в начале полномасштабной войны, когда украинцы бронировали любое жилье с целью проживания в условно безопасном регионе.

В прошлом сезоне Буковель был уже полностью курортным городком, а не местом для скопления переселенцев. И в этом году разные паблики уже анонсируют горячие вечеринки в отелях на новогоднюю ночь, при участии звезд шоу-бизнеса и при отсутствии ТЦК. Такие заявления привлекают некоторых граждан, но цены на услуги далеко не привлекательны.

Конечно, все зависит от количества ночей и вида апартаментов — гостиницы, дома, шале и т.д. Обычно празднование Нового Года — это бронирование на четыре дня и три ночи — с 30 декабря по 2 января. Снять жилье на одну новогоднюю ночь почти невозможно, поэтому рассмотрим цены на жилье на новогодний уикенд.

Средняя цена, предложения, которые первыми появляются на Booking, колеблется в пределах 20-25 тысяч гривен. И в таких отелях осталось по несколько номеров, все остальные забронированы.

Средняя цена на новогодний уикенд в Буковеле. Фото: скриншот

Новини.LIVE связалось с одной из гостиниц, чтобы узнать будут ли на новогоднюю ночь организованы какие-то действа в ресторане или на территории. Мы звонили по телефону не как журналисты, а как потенциальные клиенты.

В частности, цены на Booking отличаются от тех, которые озвучивают отель по телефону, поэтому советуем уточнять все лично. Относительно празднования именно в новогоднюю ночь — администрация в процессе принятия решений.

"Чего-то грандиозного в связи с войной не будет. Но рассматриваем возможность пригласить живую музыку в ресторан. Меню еще не составили, цены тоже. В прошлом году с человека за новогоднюю ночь брали от 2 000 грн", — ответили нам в одном из вышеупомянутых на фото отелей.

Самый дорогой номер на новогодний уикенд

Из свободных самых дорогих номеров на Booking стоит 70 309 грн за новогодний уикенд. На 7 декабря в гостинице осталось всего 5 номеров по такой цене.

Самый дорогой номер в новогоднюю ночь в Буковеле. Фото: скриншот

И хотя он считается двухместным, такие апартаменты могут разместить целую компанию до 10 человек, а то и больше.

За эти деньги вы держите современный ремонт, просторные комнаты, большой ресторан, шведский стол и даже собственную кухню в номере.

Самый дорогой номер в Буковеле на Новый Год. Фото: Booking

Ресторан в отеле в Буковеле. Фото: Booking

Кухня в гостиничном номере. Фото: Booking

Самый дешевый отель на новогодний уикенд

Самый дешевый номер на новогодний уикенд стоит 8 100 грн. Это двухместное размещение с собственной душевой комнатой.

Самый дешевый гостиничный номер в Буковеле на новогодние праздники. Фото: скриншот

Самый дешевый номер в Буковеле на новогодний уикенд. Фото: скриншот

Номер имеет довольно чистый вид и хороший ремонт. Из бонусов — вид на горы. На территории есть ресторан, в котором, вероятно, можно будет встретить Новый Год, ведь сам номер для компании слишком мал.

Напомним, в декабре этого года украинцы будут иметь 10 выходных. Несмотря на то, что в этом месяце достаточно много праздников, в частности, Рождество и канун Нового года, дополнительные дни для отдыха не предусмотрены из-за военного положения.