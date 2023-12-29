Скільки коштують фрукти та солодощі на новорічний стіл 2024

Солодощі на новый рік. Фото: Depositphotos

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнулися українці за останній час, вони все одно об'єднаються разом зі своїми близькими, щоб разом провести святкові днями та зустріти Новий рік. В українських сім'ях традиційно готується безліч вишуканих страв та закусок на новорічну ніч. Особливе місце на святковому столі завжди займають фрукти та солодощі, якими люблять ласувати не тільки діти, а й дорослі.

Новини.LIVE проаналізували вартість фруктів та солодощів, порівняли середні ціни на ці ж продукти у кінці 2022 року та дізналися, чи дорожче буде їх придбати на новорічний стіл-2023.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Виробники свіжих молочних продуктів, які зіткнулися із значним збільшенням вартості молочної сировини, прагнуть поступово підвищити ціни на свою продукцію. Про це повідомляє "Інфагро".

У кінці грудня експети очікують зниження замовлень від мереж, спричинене як сезонним спадом попиту в період різдвяних та новорічних свят, так і високими цінами. Тим часом імпорт свіжих молочних продуктів поки не демонструє зростання, зокрема через блокування польського кордону через страйки.

Проте, починаючи із січня, очікується значне збільшення обсягів закупівель. Незважаючи на це, свіжі молочні продукти, що імпортуються, на даний момент не становлять серйозної конкуренції вітчизняним аналогам.

Крім того, нещодавно проведене дослідження показало, що в Україні за останні роки індекс Еспресо збільшився практично вдвічі, сягнувши близько 30 грн за чашку ароматного напою у кінці 2023 року. Дані для аналізу надала команда Poster POS. У рамках великого дослідження з'ясувалося, що середня вартість чашки кави в Україні змінилася так: у 2017 році індекс Еспресо становив 15 грн, а у 2023 році цей показник збільшився до 30 грн.

Згідно з проведеним аналізом, найбільший стрибок цін зафіксовано у 2022 році, коли середня вартість чашки еспресо зросла з 20 до 28 грн протягом року. Зазначається, що в регіонах із найвищими цінами на еспресо лідирують такі області: Одеська область (36 грн), Донецька область (35 грн) та Харківська область (32 грн).

Як змінилися ціни на фрукти та солодощі у 2023 році

Для аналізу зміни цін на фрукти та солодощі в Україні ми використали інформацію з відкритих джерел, а також дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Як змінилися ціни на фрукти та солодощі за рік. Інфографіка

Порівняння цін на продукти в Україні (грудень 2022 — грудень 2023)

Назва продукту Ціна у грн станом на грудень 2022 року Ціна у грн станом на грудень 2023року Різниця цін Цукерки Raffaello 150 г 139,00 168,00 +20,8% Цукерки Snickers Minis 1 кг 339,00 403,70 +19,08% Цукерки глазуровані "Червоний мак" 1 кг 315,00 341,00 +8,2% Шоколад молочний Milka 90 г 39,50 53,70 +35,9% Шоколад молочний Millennium Golden Nut 100 г 44,10 55,50 +25,8% Шоколад чорний Millennium Favorite Extra Brut 80% 100 г 33,00 57,80 + 75,1% Сік Sandora апельсиновий 1 л 66,90 76,96 +15% Нектар Jaffa Select Апельсиновий 0,95 л 62,30 75,30 +20,8% Сік Galicia яблучний 1л 52,80 63,00 +19,3% Апельсини 1 кг 64,06 79,10 +23,4% Банани 1 кг 64,00 59,87 -6,4% Мандирини 1 кг 62,00 62,60 +0,9%

Також ми розповідали, скільки ви витратите на оселедець під шубою на новорічний стіл 2024. На приготування оселедця під шубою на Новій рік 2024 вам потрібна буде приблизно та ж сума грошей. А от на вартість салату олів'є суттєво вплинуло здорожчання цін. Картопля, зелений горошок та варена ковбаса стали драйверами підвищення вартості цього салату. Також суттєво здорожчали ікра та інші продукти на закуски до новорічного столу. Ціна на деякі з видів закусок зросла більш ніж на 50%.