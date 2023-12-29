Сколько стоят фрукты и сладости на новогодний стол 2024

Сладости на новый год. Фото: Depositphotos

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись украинцы за последнее время, они все равно объединятся вместе со своими близкими, чтобы провести праздничные дни и встретить Новый год. В украинских семьях традиционно готовится множество изысканных блюд и закусок на новогоднюю ночь. Особое место на праздничном столе всегда занимают фрукты и сладости, которыми любят лакомиться не только дети, но и взрослые.

Новини.LIVE проанализировали стоимость фруктов и сладостей, сравнили средние цены на эти же продукты в конце 2022 года и узнали, дороже ли будет их приобрести на новогодний стол-2023.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Производители свежих молочных продуктов, которые столкнулись с большим увеличением стоимости молочного сырья, стремятся постепенно повысить цены на свою продукцию. Об этом сообщает "Инфагро".

В конце декабря эксперты ожидают снижения заказов от сетей, вызванных как сезонным спадом спроса в период рождественских и новогодних праздников, так и высокими ценами. Между тем импорт свежих молочных продуктов пока не демонстрирует рост, в частности, из-за блокирования польской границы из-за забастовок.

Однако, начиная с января, ожидается значительное увеличение объемов закупок. Несмотря на это, импортируемые свежие молочные продукты на данный момент не составляют серьезной конкуренции отечественным аналогам.

Кроме того, недавно проведенное исследование показало, что в Украине за последние годы индекс Эспрессо увеличился практически вдвое, достигнув около 30 грн за чашку ароматного напитка в конце 2023 года. Данные для анализа предоставила команда Poster POS. В рамках обширного исследования выяснилось, что средняя стоимость чашки кофе в Украине изменилась так: в 2017 году индекс Эспрессо составил 15 гр., а в 2023 году этот показатель увеличился до 30 грн.

Согласно проведенному анализу, самый большой скачок цен зафиксирован в 2022 году, когда средняя стоимость чашки эспрессо выросла с 20 до 28 грн в течение года. В регионах с самыми высокими ценами на эспрессо лидируют следующие области: Одесская область (36 грн), Донецкая область (35 грн) и Харьковская область (32 грн).

Как изменились цены на фрукты и сладости в 2023 году

Для анализа изменения цен на фрукты и сладости в Украине мы использовали информацию из открытых источников, а также данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Как изменились цены на фрукты и сладости за год. Инфографика

Сравнение цен на продукты в Украине (декабрь 2022 - декабрь 2023)

Название продукта Цена в грн по состоянию на декабрь 2022 года Цена в грн по состоянию на декабрь 2023 года Разница цен Конфеты Raffaello 150 г 139,00 168,00 +20,8% Конфеты Snickers Minis 1 кг 339,00 403,70 +19,08% Конфеты глазированные "Красный мак" 1 кг 315,00 341,00 +8,2% Шоколад молочный Milka 90 г 39,50 53,70 +35,9% Шоколад молочный Millennium Golden Nut 100 г 44,10 55,50 +25,8% Шоколад черный Millennium Favorite Extra Brut 80% 100 г 33,00 57,80 + 75,1% Сок Sandora апельсиновый 1л 66,90 76,96 +15% Нектар Jaffa Select Апельсиновый 0,95л 62,30 75,30 +20,8% Сок Galicia яблочный 1л 52,80 63,00 +19,3% Апельсины 1 кг 64,06 79,10 +23,4% Бананы 1 кг 64,00 59,87 -6,4% Мандырины 1 кг 62,00 62,60 +0,9%

Также мы рассказывали, сколько вы потратите на сельдь под шубой на новогодний стол 2024 года. На приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. А вот на стоимость салата оливье существенно повлияло удорожание цен. Картофель, зеленый горошек и вареная колбаса стали драйверами повышения стоимости этого салата. Также существенно удорожали икра и другие продукты на закуски к новогоднему столу. Цена на некоторые из видов закусок выросла более чем на 50%.