Велика приватизація 2024: подробиці від Фонду держмайна

Очільник Фонду держмайна Віталій Коваль. Фото: FB/Віталій Коваль

У 2024-му році в Україні планують приватизувати більше 200 підприємств, які відносяться до малої приватизації. Щодо великих об'єктів, то наразі точний перелік погоджується з Кабміном.

Серед них буде готель "Україна", Одеський припортовий завод, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГКХ), "Центренерго".

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав новопризначений голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

За його словами, наразі здійснюються підготовчі роботи щодо приватизації об'єктів різних рівнів і цей процес займе щонайменше 9 місяців.

"Якщо хтось каже, що сьогодні не час для приватизації, то я можу сказати, що сьогодні не час для неефективних рішень. Рішення мають бути ефективні, а підприємства, які є в орбіті держави, або є прибутковими або бізнес має отримати їх через механізм приватизацій і зробити з них прибуткові, створивши точки росту", — переконує Коваль.



Зокрема, за його словами, одна гривня, виручена від продажу держмайна — це 4 гривні інвестицій в даний актив. Тому бізнесу важливо дати доступ до пасивних активів, які є у підпорядкуванні державі, щоби вони генерували прибутки, а збитки.

"Основні задачі та форми Фонду держмайна незмінні — наповнювати держбюджет через прозору приватизацію. Основний з них — продаж активів малої приватизації, активно працюємо над запровадженням ринку оренди державної землі та, власне, над підготовкою до великої приватизації", — резюмував Коваль.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 листопада проголосувала за призначення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.