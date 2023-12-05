Большая приватизация 2024: подробности от Фонда госимущества

Глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Фото: FB/Виталий Коваль

В 2024 году в Украине планируют приватизировать более 200 предприятий, которые относятся к малой приватизации. Что касается крупных объектов, то точный перечень согласовывается с Кабмином.

Среди них будут гостиница "Украина", Одесский припортовый завод, АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ), "Центрэнерго".

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал новоназначенный глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

По его словам, в настоящее время осуществляются подготовительные работы по приватизации объектов разных уровней, и этот процесс займет не менее 9 месяцев.

"Если кто-то говорит, что сегодня не время для приватизации, то я могу сказать, что сегодня не время для неэффективных решений. Решения должны быть эффективными, а предприятия, которые в орбите государства, или прибыльными, или бизнес должен получить их через механизм приватизаций и сделать из них прибыльные, создав точки роста", — убеждает Коваль.



В частности, по его словам, одна гривна, вырученная от продажи госимущества, — это 4 гривны инвестиций в данный актив. Поэтому бизнесу важно дать доступ к пассивным активам, которые находятся в ведении государства, чтобы они генерировали доходы, а не убытки.

"Основные задачи и формы Фонда госимущества неизменны — наполнять госбюджет через прозрачную приватизацию. Основной из них есть продажа активов малой приватизации, активно работаем над введением рынка аренды государственной земли и, собственно, над подготовкой к большой приватизации", — резюмировал Коваль.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября проголосовала за назначение начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины.