Один із найбільших банків росії несе катастрофічні втрати через санкції: деталі

Величезні збитки в банках росії через санкції

Один з найбільших банків рф оприлюднив свої збитки за 2022 рік. Санкції б'ють по економіці країни та гаманцях власників банківської системи.

Про це інформує Коммерсант.

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Збитки в банках росії через санкції

Другий за величиною банк у росії — ВТБ — отримав майже 760 млрд рублів ($9,57 млрд за поточним курсом) чистого збитку за російськими стандартами звітності після 186,3 млрд рублів прибутку у 2021 році. Чисті відсоткові доходи банку минулого року впали більш ніж удвічі — до 271,6 млрд рублів, чисті комісійні доходи банку зменшилися на 20,6% — до 117,4 млрд руб.

Витрати на створення резервів під кредитні збитки та інші резерви зросли в 4,4 разу, до 514,3 млрд рублів. Для порівняння: "Сбєрбанк" у 2022 році створив 555 млрд руб. резервів під кредитний ризик. Близько 300 млрд руб. збитку до вирахування податків принесли відкрита валютна позиція (ОВП) та ефект від зміцнення рубля у 2022 році.

ВТБ зазначає, що до цього призвели збитки від валютних операцій на тлі турбулентності ринку, фактичне вилучення дочірніх компаній за кордоном, створення масштабних резервів та реалізація відсоткового ризику. ВТБ потрапив під блокуючі американські санкції 24 лютого, одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"З точки зору об'єкта санкцій ми були дуже зручною метою з великою площею ураження. Однією з площ ураження був наш валютизований баланс", — розповів заступник голови правління банку Дмитро П'янов.

Чверть збитку, 229 млрд руб. до податків принесло вибуття дочірніх товариств. Більшість цієї суми — 209 млрд руб. — припала на німецький VTB Europe SE і британський VTB Capital Plc.

"Коли ЄС включив банк ВТБ до європейських санкцій два європейські регулятори по суті позбавили нас акціонерного контролю", — пояснив топменеджер банку.

Ще приблизно 37% збитків до відрахування податків принесли "екстра-резерви", які склали 344 млрд руб. П'янов зазначає, що на 60% вони пов'язані з резервуванням боргів, які після вибуття дочірніх структур стали для ВТБ "зовнішніми", з погляду роздрібних клієнтів, необхідно було моделювати більший ризик на тлі осінньої мобілізації.

Крім того, П'ятов розповів про 33 млрд. руб. втрат (у складі чистих процентних доходів) від процентного ризику, що реалізувався після різкого підйому ключової ставки ЦБ РФ до 20%.

Нагадаємо, що у Первоуральську, що в росії, шахраї взяли кредит на 73-річна жінку і підбили її підпалити військкомат. Вона була впевнена, що бере участь у "засекреченій операції силовиків проти терористів".