Огромные убытки в банках россии из-за санкций

Один из крупнейших банков россии обнародовал свои убытки за 2022 год. Санкции отражаются на экономике страны и кошельках владельцев банковской системы.

Об этом сообщает Коммерсант.

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Убытки в банках россии из-за санкций

Второй по величине банк в россии — ВТБ — получил почти 760 млрд рублей ($9,57 млрд по текущему курсу) чистого убытка по российским стандартам отчетности после 186,3 млрд рублей прибыли в 2021 году. Чистые процентные доходы банка в прошлом году упали более чем вдвое — до 271,6 млрд рублей, чистые комиссионные доходы банка снизились на 20,6% — до 117,4 млрд руб.

Расходы на создание резервов под кредитные убытки и другие резервы выросли в 4,4 раза, до 514,3 млрд рублей. Для сравнения: "Сбербанк" в 2022 году создал 555 млрд руб. резервов под кредитный риск. Около 300 миллиардов руб. ущерб к вычету налогов принесли открытая валютная позиция (ОВП) и эффект от укрепления рубля в 2022 году.

ВТБ отмечает, что к этому привели убытки от валютных сделок на фоне турбулентности рынка, фактическое изъятие дочерних компаний за рубежом, создание масштабных резервов и реализация процентного риска. ВТБ попал под блокирующие американские санкции 24 февраля сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"С точки зрения объекта санкций мы были очень удобной целью с большой площадью поражения. Одной из площадей поражения был наш валютизированный баланс", — рассказал заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Четверть убытка, 229 млрд руб. в налоги принесло выбытие дочерних обществ. Большинство этой суммы — 209 млрд руб. — пришлась на немецкий VTB Europe SE и британский VTB Capital Plc.

"Когда ЕС включил банк ВТБ в европейские санкции два европейских регулятора по сути лишили нас акционерного контроля", — объяснил топ менеджер банка.

Еще примерно 37% убытков к вычету налогов принесли "экстра-резервы", составившие 344 млрд руб. Пьянов отмечает, что на 60% они связаны с резервированием долгов, которые по выбытии дочерних структур стали для ВТБ "внешними", с точки зрения розничных клиентов, необходимо было моделировать больший риск на фоне осенней мобилизации.

Кроме того, Пятов рассказал о 33 млрд руб. потерь (в составе чистых процентных доходов) от процентного риска, реализовавшегося после резкого подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.

Напомним, что в Первоуральске в россии мошенники взяли кредит на 73-летнюю женщину и подбили ее поджечь военкомат. Она была уверена, что участвует в "засекреченной операции силовиков против террористов".