Оклад у 80 тис. грн — хто в Україні отримуватиме більше

Гаманець з грошима. Фото: google.com

В Україні планують сформувати підрозділ Служби дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя. Це прописано у законопроєкті № 9483, зареєстрованому у Верховній Раді.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Згідно із законопроєктом, пропонується внести серйозні зміни у чинне законодавство як у питанні механізму відбору дисциплінарного інспектора, так і щодо кваліфікаційних вимог.

Зокрема, конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та інспекторів мають проводитися окремо у кілька етапів (іспити, співбесіди, перевірки на доброчесність).

Також у документі йдеться про статус Служби дисциплінарних інспекторів - це буде самостійний структурний підрозділ у Секретаріаті Вищої ради правосуддя за функціями незалежний від ВРП.

Штат Служби становитиме 26 осіб разом з керівником та заступником керівника. Дисциплінарного інспектора призначатимуть на посаду терміном на п’ять років. Не більше як двох термінів поспіль (безперервна праця не більше 10 років).

Заробітна плата дисциплінарного інспектора складатиметься з основи — посадового окладу у розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це 80,52 тис. гривень) та доплат.

Якщо на посаду призначать суддю у відставці, то за ним зберігається довічне грошове утримання.

Парламент 30 травня ухвалив у першому читанні проєкт закону №9261 про поновлення розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення діяльності Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Підвищення зарплат в апаратах судів

Зараз представники Верховної Ради та Кабінету міністрів обговорюють питання підвищення заробітних плат в апаратах судів — такі працівники отримують дуже мало. Представники Комітету з питань правової політики ВР пропонують Кабміну підвищити коефіцієнти зарплати для працівників апарату суду.

Більше про зарплати

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.