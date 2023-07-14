Оклад в 80 тыс. грн — кто в Украине будет получать больше

Кошелек с деньгами. Фото: google.com

В Украине планируется сформировать подразделение Службы дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия. Это прописано в законопроекте №9483, зарегистрированном в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Служба дисциплинарных инспекторов

Согласно законопроекту, предлагается внести серьезные изменения в действующее законодательство как в вопросе механизма отбора дисциплинарного инспектора, так и в отношении квалификационных требований.

В частности, конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и инспекторов должны проводиться отдельно в несколько этапов (экзамены, собеседования, проверки на добродетель).

Также в документе говорится о статусе Службы дисциплинарных инспекторов — это будет самостоятельное структурное подразделение в Секретариате Высшего совета правосудия по функциям независимо от ВРП.

Штат Службы составит 26 человек вместе с руководителем и заместителем руководителя. Дисциплинарный инспектор будет назначаться на должность сроком на пять лет. Не более двух сроков подряд (непрерывный труд не более 10 лет).

Заработная плата дисциплинарного инспектора будет состоять из основы — должностного оклада в размере 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 80,52 тыс. гривен) и доплат.

Если на должность назначат судью в отставке, то за ним сохраняется пожизненное денежное содержание.

Парламент 30 мая принял в первом чтении проект закона №9261 о возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечении деятельности Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Повышение зарплат в аппаратах судов

Сейчас представители Верховной Рады и Кабинета министров обсуждают вопросы повышения заработных плат в аппаратах судов - такие работники получают очень мало. Представители Комитета по правовой политике ВР предлагают Кабмину повысить коэффициенты зарплаты для работников аппарата суда.

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Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Людей будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, возвращающихся с фронта домой.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.