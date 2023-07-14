Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Оклад в 80 тыс. грн: кто в Украине будет получать больше arrow

Оклад в 80 тыс. грн: кто в Украине будет получать больше

14 июля 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Оклад в 80 тыс. грн — кто в Украине будет получать больше
Кошелек с деньгами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируется сформировать подразделение Службы дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия. Это прописано в законопроекте №9483, зарегистрированном в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Служба дисциплинарных инспекторов

Согласно законопроекту, предлагается внести серьезные изменения в действующее законодательство как в вопросе механизма отбора дисциплинарного инспектора, так и в отношении квалификационных требований.

В частности, конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и инспекторов должны проводиться отдельно в несколько этапов (экзамены, собеседования, проверки на добродетель).

Также в документе говорится о статусе Службы дисциплинарных инспекторов — это будет самостоятельное структурное подразделение в Секретариате Высшего совета правосудия по функциям независимо от ВРП.

Штат Службы составит 26 человек вместе с руководителем и заместителем руководителя. Дисциплинарный инспектор будет назначаться на должность сроком на пять лет. Не более двух сроков подряд (непрерывный труд не более 10 лет).

Заработная плата дисциплинарного инспектора будет состоять из основы — должностного оклада в размере 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 80,52 тыс. гривен) и доплат.

Если на должность назначат судью в отставке, то за ним сохраняется пожизненное денежное содержание.

Парламент 30 мая принял в первом чтении проект закона №9261 о возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечении деятельности Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Повышение зарплат в аппаратах судов

Сейчас представители Верховной Рады и Кабинета министров обсуждают вопросы повышения заработных плат в аппаратах судов - такие работники получают очень мало. Представители Комитета по правовой политике ВР предлагают Кабмину повысить коэффициенты зарплаты для работников аппарата суда.

Больше о зарплатах

Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Людей будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, возвращающихся с фронта домой.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз