Оксен Лісовий розповів, від чого залежить рівень зарплати освітян

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Фото: Міносвіти

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий сказав, що питання про підвищення зарплат вчителів потребує врахування різних критеріїв, включаючи рівень їхньої кваліфікації.

Про це він розповів в інтерв'ю "Освіторія".

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Лісовий зазначив, що вчителі є творцями нації і заслуговують на відповідну оплату. Однак, перш ніж вирішити, скільки вчителям слід платити, необхідно визначити критерії, які враховуватимуться при визначенні рівня їх заробітної плати. Міністр вважає, що заробітна плата має залежати від рівня кваліфікації вчителів та інших факторів.

Він уточнив, що нині підвищення зарплат вчителів є одним із пріоритетних завдань його команди, і вони працюють над створенням механізмів, які дозволять досягти цієї мети.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство освіти і науки України опублікувало правила прийому на професійну вищу та вищу освіту у 2023 році.

Згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, абітурієнти можуть використати власний електронний кабінет для подання заяв на вступні іспити та участь у конкурсному відборі.