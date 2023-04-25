Оксен Лисовой рассказал, от чего зависит уровень зарплаты педагогов

Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: Минобразования

Министр образования и науки Оксен Лисовой сказал, что вопрос о повышении зарплат учителей требует учета различных критериев, включая уровень их квалификации.

Об этом Лисовой рассказал в интервью "Освитория".

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Лисовой отметил, что учителя являются создателями нации и заслуживают соответствующей оплаты. Однако, прежде чем решить, сколько учителям следует платить, необходимо определить критерии, которые будут учитываться при определении уровня их заработной платы. Министр считает, что уровень заработной платы должен зависеть от уровня квалификации учителей и других факторов.

Он уточнил, что в настоящее время повышение зарплат учителей является одной из приоритетных задач его команды, и они работают над созданием механизмов, которые позволят достичь этой цели.

Напомним, недавно Министерство образования и науки Украины опубликовало правила приема на профессиональное высшее и высшее образование в 2023 году.

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, абитуриенты могут использовать собственный электронный кабинет для подачи заявлений на вступительные экзамены и участие в конкурсном отборе.