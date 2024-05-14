OpenAI представляє нову модель штучного інтелекту на тлі загострення конкуренції

Логотип ChatGPT. Фото: Dado Ruvic/Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Розробник ChatGPT компанія OpenAI незабаром випустить нову модель штучного інтелекту під назвою GPT-4o. Вона буде здатна вести реалістичну голосову розмову та взаємодіяти через текст і зображення.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, нові можливості дозволять користувачам розмовляти з ChatGPT та отримувати відповіді в режимі реального часу без затримок. Також у них буде можливість переривати ChatGPT під час розмови — ознаки реального діалогу.

"Це схоже на штучний інтелект із фільмів… Розмова з комп'ютером ніколи не здавалася мені по-справжньому реальною; тепер це так", — написав у своєму блозі генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

OpenAI стикається з конкуренцією інших розробників ШІ та необхідністю розширення бази користувачів ChatGPT.

На заході у прямому ефірі дослідники OpenAI продемонстрували нові можливості голосового помічника ChatGPT. ШІ використав свої можливості зору та голосу, щоб поговорити з дослідником про рішення математичного рівняння на аркуші паперу.

В іншій демонстрації дослідники показали здатність моделі GPT-4o здійснювати мовний переклад у реальному часі. ChatGPT та його співрозмовник у якийсь момент навіть жартували. Дослідник OpenAI повідомив чат-боту, що має чудовий настрій, тому що він демонструє, "наскільки він корисний й дивовижний". ChatGPT відповів: "Ой, припини! Ти змушуєш мене червоніти!".

Технічний директор OpenAI Миру Мураті заявила на заході, що нова модель пропонуватиметься безкоштовно, оскільки вона більш рентабельна, ніж попередні моделі компанії. За її словами, платні користувачі GPT-4o матимуть менші обмеження місткості, ніж безкоштовні користувачі компанії. За словами компанії, модель GPT-4o буде доступна в ChatGPT протягом наступних кількох тижнів.

Крім того, користувачі безкоштовної версії ChatGPT тепер матимуть доступ до функції перегляду, яка дозволяє ChatGPT відображати актуальну інформацію з Інтернету. За словами Мураті, компанія не має наміру заробляти гроші на безкоштовних користувачах коштом продажу реклами.

Незабаром після запуску в кінці 2022 року ChatGPT був названий додатком, який у найкоротший час досяг 100 мільйонів активних користувачів на місяць. Однак, за даними аналітичної компанії Likeweb, минулого року світовий трафік на вебсайт ChatGPT різко впав і тільки зараз повертається до свого піку, досягнутого в травні 2023 року

OpenAI зробила цю заяву за день до Alphabet, яка планує провести щорічну конференцію розробників Google. На ній, як очікується, компанія продемонструє свої власні нові функції, пов'язані зі штучним інтелектом.

Минулого тижня повідомлялось, що OpenAI планує анонсувати пошуковий продукт на базі штучного інтелекту. Але компанія вирішила відкласти анонс продукту Search.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram. Захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія" пропонують створити українські волонтери, і він вже отримав назву "Дія.Канали".

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