OpenAI представляет новую модель искусственного интеллекта на фоне обострения конкуренции

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Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Разработчик ChatGPT компания OpenAI в скором времени выпустит новую модель искусственного интеллекта под названием GPT-4o. Она будет способна вести реалистический голосовой разговор и взаимодействовать через текст и изображения.

Об этом сообщает Reuters.

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Новые возможности позволят пользователям разговаривать с ChatGPT и получать ответы в режиме реального времени без задержек. Также у них будет возможность прерывать ChatGPT во время разговора — признаки реального диалога.

"Это похоже на искусственный интеллект из фильмов… Разговор с компьютером никогда не казался мне по-настоящему реальным; теперь это так", — написал в своем блоге генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

OpenAI сталкивается с конкуренцией других разработчиков ИИ и необходимостью расширения базы пользователей ChatGPT.

На мероприятии в прямом эфире исследователи OpenAI продемонстрировали новые возможности голосового помощника ChatGPT. ИИ использовал свои возможности зрения и голоса, чтобы поговорить с исследователем о решении математического уравнения на листе бумаги.

В другой демонстрации исследователи показали способность модели GPT-4o производить языковой перевод в реальном времени. ChatGPT и его собеседник в какой-то момент даже шутили. Исследователь OpenAI сообщил чат-боту, что имеет отличное настроение, потому что демонстрирует, "насколько он полезен и удивителен". ChatGPT ответил: "Ой, прекрати! Ты заставляешь меня краснеть!"

Технический директор OpenAI Мира Мурати заявила на мероприятии, что новая модель будет предлагаться бесплатно, поскольку она более рентабельна, чем предыдущие модели компании. По ее словам, платные пользователи GPT-4o будут иметь меньшие ограничения вместимости, чем бесплатные пользователи компании. По словам компании, модель GPT-4o будет доступна в ChatGPT в течение следующих нескольких недель.

Кроме того, пользователи бесплатной версии ChatGPT теперь получат доступ к функции просмотра, позволяющей ChatGPT отображать актуальную информацию из Интернета. По словам Мурати, компания не намерена зарабатывать деньги на бесплатных пользователях за счет продажи рекламы.

Вскоре после запуска в конце 2022 года ChatGPT был назван приложением, которое в кратчайшие сроки достигло 100 миллионов активных пользователей в месяц. Однако, по данным аналитической компании Likeweb, в прошлом году мировой трафик на веб-сайт ChatGPT резко упал и только сейчас возвращается к своему пику, достигнутому в мае 2023 года.

OpenAI сделала это заявление за день до Alphabet, которая планирует провести ежегодную конференцию разработчиков Google. На ней, как ожидается, компания продемонстрирует свои новые функции, связанные с искусственным интеллектом.

На прошлой неделе сообщалось, что OpenAI планирует анонсировать поисковый продукт на основе искусственного интеллекта. Но компания решила отложить анонс продукта Search.

Напомним, в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали".

Также мы писали, что Microsoft в следующем обновлении Windows 11 24H2 автоматически активирует для всех пользователей шифрование BitLocker при переустановке. Эта функция безопасности надежно защищает компьютер от доступа к информации со стороны злоумышленников.