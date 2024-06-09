Оренда квартири-2024 — які ціни на однушки у Києві та інших містах України

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Аналітичний центр українського маркетплейсу DІM.RIA підсумував весняний сезон 2024 року на українському ринку нерухомості та представив оновлений звіт. Станом на кінець травня 2024 року ціни на оренду однокімнатних квартир за весняний сезон знизилися лише в двох областях України.

Про це йдеться на порталі DІM.RIA.

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Як змінилася кількість пропозицій на ринку оренди

Згідно з дослідженням аналітичного центру DIM.RIA, протягом весняного сезону кількість пропозицій на ринку оренди значно зменшилася. На травень 2024 року, порівняно з березнем того ж року, найбільше падіння зафіксовано у Черкаській області, де пропозиції скоротилися на 42%. У Києві також спостерігається зменшення кількості оголошень на 18%.

Водночас на Заході Україні ситуація протилежна: у Волинській області кількість пропозицій зросла на 77%, порівняно з березнем 2024 року.

Як змінилася кількість пропозицій на ринку оренди у травні 2024 року. Джерело: скриншот

Ціни на оренду однокімнатної квартири

У травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становила 17 853 грн, а в Київській області — 10 375 грн. За весняний період середня ціна оренди у столиці залишилася незмінною. Водночас у Закарпатській області середня ціна на однокімнатну квартиру знизилася на 23%, а в Черкаській області — на 13%.

Середні ціни на 1-кімнатні квартири у травні 2024 року. Джерело: скриншот

Дослідження вартості житла по районах Києва виявило, що найнижча середня ціна оренди однокімнатної квартири спостерігається у Деснянському районі — 10 036 грн. Водночас найвища середня вартість — у Печерському районі, де оренда однокімнатної квартири становить 24 071 грн.

Середні ціни на оренду квартир у Києві. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.

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