Аренда квартиры-2024 — какие цены на однушки в Киеве и других городах Украины

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Аналитический центр украинского маркетплейса DIM.RIA подытожил весенний сезон 2024 года на украинском рынке недвижимости и представил обновленный отчет. По состоянию на конец мая 2024 года цены на аренду однокомнатных квартир за весенний сезон снизились лишь в двух областях Украины.

Об этом говорится на портале DIM.RIA.

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Как изменилось количество предложений на рынке аренды

Согласно исследованию аналитического центра DIM.RIA, в течение весеннего сезона количество предложений на рынке аренды значительно снизилось. На май 2024 года, по сравнению с мартом того же года, наибольшее падение зафиксировано в Черкасской области, где предложения сократились на 42%. В Киеве также наблюдается уменьшение количества объявлений на 18%.

В то же время на Западе Украине ситуация противоположная: в Волынской области количество предложений возросло на 77% по сравнению с мартом 2024 года.

Как изменилось количество предложений на рынке аренды в мае 2024 года. Источник: скриншот

Цены на аренду однокомнатной квартиры

В мае 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 17 853 грн, а в Киевской области — 10 375 грн. За весенний период средняя цена аренды в столице осталась неизменной. В то же время в Закарпатской области средняя цена на однокомнатную квартиру снизилась на 23%, а в Черкасской области — на 13%.

Средние цены на 1-комнатную квартиру в мае 2024 года. Источник: скриншот

Исследование стоимости жилья по районам Киева выявило, что самая низкая средняя цена аренды однокомнатной квартиры наблюдается в Деснянском районе — 10 036 грн. Наивысшая средняя стоимость отмечается в Печерском районе, где аренда однокомнатной квартиры составляет 24 071 грн.

Средние цены аренды квартир в Киеве. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

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