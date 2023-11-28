Ощадбанк пропонує українським аграріям кредити на розмінування полів

Розмінування українських полів. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів. Проєкт має назву "Посівна без мін". Українці у соцмережах почали обурюватися.

Про це повідомляє Ощадбанк.

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Ставка за кредитом становить до 3% річних у гривні на строк до 3 років із пільговим періодом до 12 місяців, коли можна не сплачувати суму основного боргу. Можливе фінансування без застави, проте порука власника є обов’язковою.

"Розмінування території вартує дуже дорого, проте це життєво необхідно для аграріїв, адже на замінованому полі нічого не посієш. Тож важливо якнайшвидше повернути землю на деокупованих землях до використання сільськогосподарськими підприємствами. Саме задля цього ми розробили новий кредитний продукт для українських аграріїв і готові підтримати посівну кампанію на вигідних для них умовах", — сказала Наталя Буткова-Вітвіцька, член правління Ощадбанку, відповідальна за напрям мікро-, малого та середнього бізнесу.

Особливістю продукту є можливість поєднання з державними програмами, за якими банк активно фінансує агроклієнтів. У пресслужбі зазначили, що йдеться про "Доступні кредити 5-7-9%" та програму портфельних гарантій, яка суттєво лібералізує вимоги до застави.

"Для забезпечення потреб аграріїв, у тому числі посівної кампанії, станом на середину листопада Ощадбанк надав загалом понад 4 тисячі кредитів на загальну суму 10 млрд грн. Підтримка аграрного бізнесу як частина забезпечення продовольчої безпеки країни належить до стратегічних напрямів роботи Ощаду під час повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі однією з головних проблем України на півдні є розмінування акваторії Чорного моря від мін та авіабомб. Це необхідно перш за все для більш безпечного проходження цивільних суден гуманітарними коридорами, проте для цього необхідна допомога міжнародних партнерів.