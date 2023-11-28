Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Ощадбанк предлагает украинским аграриям кредиты на разминирование полей arrow

Ощадбанк предлагает украинским аграриям кредиты на разминирование полей

28 ноября 2023 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ощадбанк предлагает украинским аграриям кредиты на разминирование полей
Разминирование украинских полей. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские агропроизводители на деоккупированных территориях страны и в зоне, приближенной к боевым действиям, могут получить до 150 млн грн займа от Ощадбанка на разминирование полей. Проект называется "Посевная без мин". Украинцы в соцсетях начали возмущаться.

Об этом сообщает Ощадбанк.

Читайте также:

Кредит на разминирование полей

Ставка по кредиту составляет до 3% годовых в гривне на срок до 3 лет с льготным периодом до 12 месяцев, когда можно не платить сумму основного долга. Возможно финансирование без залога, однако поручительство владельца является обязательным.

"Разминирование территории стоит очень дорого, однако это жизненно необходимо для аграриев, ведь на заминированном поле ничего не посеешь. Поэтому важно как можно быстрее вернуть землю на деоккупированных землях к использованию сельскохозяйственными предприятиями. Именно для этого мы разработали новый кредитный продукт для украинских аграриев и готовы поддержать посевную кампанию на выгодных для них условиях", — сказала Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за направление микро-, малого и среднего бизнеса.

Особенностью продукта является возможность сочетания с государственными программами, по которым банк активно финансирует агроклиентов. В пресс-службе отметили, что речь идет о "Доступных кредитах 5-7-9%" и программе портфельных гарантий, которая существенно либерализует требования к залогу.

"Для обеспечения потребностей аграриев, в том числе посевной кампании, по состоянию на середину ноября Ощадбанк предоставил всего более 4 тысяч кредитов на общую сумму 10 млрд грн. Поддержка аграрного бизнеса как часть обеспечения продовольственной безопасности страны относится к стратегическим направлениям работы Ощада во время полномасштабной войны", — говорится в сообщении.

Напомним, одной из главных проблем Украины на юге является разминирование акватории Черного моря от мин и авиабомб. Это необходимо прежде всего для более безопасного прохождения гражданских судов по гуманитарным коридорам, однако для этого необходима помощь международных партнеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме