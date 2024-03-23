Ощадбанк оновив термін дії платіжних карток — яка кінцева дата

Банківські картки. Фото: facebook.com/oschadbank

Державна фінустанова "Ощадбанк" ухвалила рішення щодо терміну дії всіх платіжних карток, дозволивши їм повноцінно функціонувати ще пів року. Рішення поширюється також на картки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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Термін дії карток Ощадбанку

Як зазначають у пресслужбі, всі платіжні картки будуть дійсними до 30 вересня 2024 року, навіть якщо реальний термін дії закінчився. Рішення пояснили піклуванням про клієнтів, адже багатьом складно завітати до відділення банку під час воєнного стану для заміни карт.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року", — зазначають там.

У банку уточнюють, що продовження відбудеться автоматично для банківських карток, термін яких сплив, понад два роки тому, тобто з лютого 2022 року. Водночас, якщо клієнти перевипустили нові картки, то потрібно звернутись в офіс Ощадбанку, щоб їх забрати.

Якщо ж у карток термін дії сплив, то вони надалі будуть повноцінно працювати. Так, ними можна буде розраховуватись у різноманітних торгових точках, знімати готівкові кошти в банкоматах.

Також громадяни можуть відкрити цифрову картку в іноземній валюті та гривні в Ощад 24/7, скориставшись підказками відеоінструкції.

Які ще зміни готує Ощадбанк

Раніше у банку повідомляли, з квітня мають змінитися ставки до 0,001% річних за несанкціонованим овердрафтом, якщо накладені арешти.

Також у планах фінустанови — оновити тарифи:

на грошові перекази за номером телефону для "зарплатних карток";

за випуск деяких іменних карток;

за обслуговування банківських рахунків, підготовлених до закриття;

вартість розрахунково-касового обслуговування на деякі картки.

Окрім того, у фінустанові заявили про скасування випуску кількох карток. Йдеться про:

картки у USD/EUR у тарифному пакеті "Мій рахунок" та "Зарплатний";

MC Debit World та Visa Rewards у тарифному пакеті "Мій рахунок".

Останній раз державний банк змінював тарифи за банківськими картками наприкінці минулого року. Тоді зміни стосувалися тарифів за обслуговування рахунків, затверджені постановою №124 про зарплатні картки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Ощадбанк" блокує без пояснень рахунки своїх клієнтів, які перебувають за кордоном. Для з'ясування обставин рекомендують з'явитися особисто у відділення банку.

Ще клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", які вимушено живуть за кордоном через війну, скаржаться на неможливість входу у новий застосунок. Проблеми виникли після його оновлення.