Ощадбанк обновил срок действия платежных карт — какая конечная дата

Банковские карты. Фото: facebook.com/oschadbank

Государственное финучреждение "Ощадбанк" приняло решение о сроке действия всех платежных карт, позволив им полноценно функционировать еще полгода. Решение распространяется также на карты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится на официальном портале банка.

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Срок действия карт Ощадбанка

Как отмечают в пресс-службе, все платежные карты будут действительны до 30 сентября 2024 года, даже если реальный срок действия истек. Решение объяснили заботой о клиентах, ведь многим сложно посетить отделение банка во время военного положения для замены карт.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года", — отмечают там.

В банке уточняют, что продление состоится автоматически для банковских карточек, срок которых истек, более двух лет назад, то есть с февраля 2022 года. В то же время, если клиенты перевыпустили новые карты, нужно обратиться в офис Ощадбанка, чтобы их забрать.

Если же у карточек срок действия истек, то они в дальнейшем будут полноценно работать. Так, ими можно будет рассчитываться в различных торговых точках, снимать наличные средства в банкоматах.

Также граждане могут открыть цифровую карту в иностранной валюте и гривне в Ощад 24/7, воспользовавшись подсказками видеоинструкции.

Какие еще изменения готовит Ощадбанк

Ранее в банке сообщали, что с апреля должны измениться ставки до 0,001% годовых по несанкционированному овердрафту, если наложены аресты.

Также в планах финучреждения обновить тарифы:

на денежные переводы по номеру телефона для "зарплатных карт";

за выпуск некоторых именных карт;

за обслуживание банковских счетов, подготовленных к закрытию;

стоимость расчетно-кассового обслуживания на некоторые карты.

Кроме того, в финучреждении заявили об отмене выпуска нескольких карт. Речь идет о:

картах в USD/EUR в тарифном пакете "Мой счет" и "Зарплатный";

MC Debit World и Visa Rewards в тарифном пакете "Мой счёт".

Последний раз государственный банк менял тарифы по банковским картам в конце прошлого года. Тогда изменения касались тарифов на обслуживание счетов, утвержденные постановлением №124 о зарплатных картах.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что "Ощадбанк" блокирует без объяснений счета своих клиентов, находящихся за границей. Для уяснения обстоятельств рекомендуют явиться лично в отделение банка.

Еще клиенты государственного учреждения "Ощадбанк", вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.