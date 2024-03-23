Ощадбанк обновил срок действия платежных карт — какая конечная дата

Ощадбанк изменил срок действия карт — что нужно знать
Государственное финучреждение "Ощадбанк" приняло решение о сроке действия всех платежных карт, позволив им полноценно функционировать еще полгода. Решение распространяется также на карты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом говорится на официальном портале банка.
Срок действия карт Ощадбанка
Как отмечают в пресс-службе, все платежные карты будут действительны до 30 сентября 2024 года, даже если реальный срок действия истек. Решение объяснили заботой о клиентах, ведь многим сложно посетить отделение банка во время военного положения для замены карт.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года", — отмечают там.
В банке уточняют, что продление состоится автоматически для банковских карточек, срок которых истек, более двух лет назад, то есть с февраля 2022 года. В то же время, если клиенты перевыпустили новые карты, нужно обратиться в офис Ощадбанка, чтобы их забрать.
Если же у карточек срок действия истек, то они в дальнейшем будут полноценно работать. Так, ими можно будет рассчитываться в различных торговых точках, снимать наличные средства в банкоматах.
Также граждане могут открыть цифровую карту в иностранной валюте и гривне в Ощад 24/7, воспользовавшись подсказками видеоинструкции.
Какие еще изменения готовит Ощадбанк
Ранее в банке сообщали, что с апреля должны измениться ставки до 0,001% годовых по несанкционированному овердрафту, если наложены аресты.
Также в планах финучреждения обновить тарифы:
- на денежные переводы по номеру телефона для "зарплатных карт";
- за выпуск некоторых именных карт;
- за обслуживание банковских счетов, подготовленных к закрытию;
- стоимость расчетно-кассового обслуживания на некоторые карты.
Кроме того, в финучреждении заявили об отмене выпуска нескольких карт. Речь идет о:
- картах в USD/EUR в тарифном пакете "Мой счет" и "Зарплатный";
- MC Debit World и Visa Rewards в тарифном пакете "Мой счёт".
Последний раз государственный банк менял тарифы по банковским картам в конце прошлого года. Тогда изменения касались тарифов на обслуживание счетов, утвержденные постановлением №124 о зарплатных картах.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее мы писали, что "Ощадбанк" блокирует без объяснений счета своих клиентов, находящихся за границей. Для уяснения обстоятельств рекомендуют явиться лично в отделение банка.
Еще клиенты государственного учреждения "Ощадбанк", вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.
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